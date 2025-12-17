Indiana Cubero blanqueó su romance con un futbolista: la romántica foto

La joven utilizó sus redes sociales para confirmar su vínculo con un chico que comparte una pasión fundamental con su familia: el amor por Vélez Sarsfield.
La confirmación llegó de la manera más moderna posible: a través de una historia de Instagram, Indiana, quien suele mantener un perfil más reservado en comparación con la exposición de sus padres, sorprendió a sus seguidores al postear una foto junto a Thiago Silvero. En la imagen se los ve muy cercanos y cariñosos con el siguiente mensaje: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañero”.
Al etiquetarlo en la publicación, la hija de Nicole Neumann no solo validó el noviazgo, sino que también presentó oficialmente a su pareja ante la opinión pública. Este gesto de “blanqueo” digital marca una nueva etapa para la adolescente, quien se muestra feliz y acompañada, integrando a Thiago a su círculo público y familiar.
Quién es Thiago Silvero, el nuevo romance de Indiana Cubero
El joven que conquistó a Indiana no es ajeno al entorno de su padre. Thiago Silveroes un futbolista que se desempeña en las divisiones inferiores del Club AtléticoVélez Sarsfield, la segunda casa de la familia Cubero. El dato curioso que une aún más los caminos es que Thiago juega de defensor, la misma posición en la que Fabián “Poroto” Cubero se convirtió en leyenda del club.
Todo indica que el flechazo se dio en el ámbito del club de Liniers, un espacio que Indiana frecuenta habitualmente. Silvero es parte de la categoría 2006/2007 y es considerado un proyecto interesante en la cantera del Fortín. Ahora, además de defender la camiseta velezana, comparte su día a día con la hija del jugador con más presencias en la historia de la institución.