17 de diciembre de 2025 - 09:28

Indiana Cubero blanqueó su romance con un futbolista: la romántica foto

La hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann sorprendió en sus redes sociales al compartir la primera foto junto a su pareja.

Indiana Cubero confirmó su romance con un futbolista.

Indiana Cubero confirmó su romance con un futbolista.

Foto:

Instagram
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

El príncipe Guillermo se comunicó con su hermano y crece la incertidumbre dentro de la realeza.

El Príncipe Guillermo se comunicó con Harry para darle una triste noticia: "Deterioro en la salud"

Por Agustín Zamora
en pareja con una ex gran hermano: la insolita revelacion de santiago del moro

En pareja con una ex Gran Hermano: la insólita revelación de Santiago del Moro

Por Redacción Espectáculos

La joven utilizó sus redes sociales para confirmar su vínculo con un chico que comparte una pasión fundamental con su familia: el amor por Vélez Sarsfield.

La confirmación llegó de la manera más moderna posible: a través de una historia de Instagram, Indiana, quien suele mantener un perfil más reservado en comparación con la exposición de sus padres, sorprendió a sus seguidores al postear una foto junto a Thiago Silvero. En la imagen se los ve muy cercanos y cariñosos con el siguiente mensaje: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañero”.

Indiana Cubero
Indiana Cubero confirmó su romance con un futbolista.

Indiana Cubero confirmó su romance con un futbolista.

Al etiquetarlo en la publicación, la hija de Nicole Neumann no solo validó el noviazgo, sino que también presentó oficialmente a su pareja ante la opinión pública. Este gesto de “blanqueo” digital marca una nueva etapa para la adolescente, quien se muestra feliz y acompañada, integrando a Thiago a su círculo público y familiar.

Quién es Thiago Silvero, el nuevo romance de Indiana Cubero

El joven que conquistó a Indiana no es ajeno al entorno de su padre. Thiago Silvero es un futbolista que se desempeña en las divisiones inferiores del Club Atlético Vélez Sarsfield, la segunda casa de la familia Cubero. El dato curioso que une aún más los caminos es que Thiago juega de defensor, la misma posición en la que Fabián “Poroto” Cubero se convirtió en leyenda del club.

Indiana Cubero
Indiana Cubero confirmó su romance con un futbolista.

Indiana Cubero confirmó su romance con un futbolista.

Todo indica que el flechazo se dio en el ámbito del club de Liniers, un espacio que Indiana frecuenta habitualmente. Silvero es parte de la categoría 2006/2007 y es considerado un proyecto interesante en la cantera del Fortín. Ahora, además de defender la camiseta velezana, comparte su día a día con la hija del jugador con más presencias en la historia de la institución.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La ex Gran Hermano confirmó la noticia en sus redes sociales.

Nació Rufina, la hija de la ex Gran Hermano Martina Stewart: las primeras fotos de la familia

Por Agustín Zamora
La nueva película de Steven Spielberg con referencias a un cláisco.

Escenas perturbadoras y guiño a un clásico: cómo es la nueva película de aliens de Steven Spielberg

Por Redacción Espectáculos
no seas tan tonta: el incomodo momento que vivio en la tora durante el casting de gran hermano

"No seas tan tonta": el incómodo momento que vivió en La Tora durante el casting de Gran Hermano

Por Redacción Espectáculos
Ángel de Brito y sus panelistas le saltaron a la yugular a Araceli González y Jorge Rial

Llanto en vivo: Araceli González reveló la razón del incómodo que vivió en el programa de Mirtha Legran

Por Redacción Espectáculos