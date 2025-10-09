9 de octubre de 2025 - 18:38

Imperdible: Pasado Verde encabeza Oktoberfest 2025 en San Martín

Este viernes, la Oktoberfest llega a San Martín con una grilla compuesta por bandas y DJ's. Dónde comprar las entradas.

pasadoverde
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este viernes 10 de octubre, el Este mendocino se llenará de música, cerveza y fiesta con la Oktoberfest 2025, que se realizará en el Tótem Boulevard, sobre calle Míguez y Ruta 50, en San Martín. Desde las 18, el espacio se convertirá en punto de encuentro para los amantes de la buena cerveza, la gastronomía local y la música en vivo.

Leé además

El artista celebrará 40 años de teatro y comedia el sábado en el Teatro Quintanilla con un espectáculo de humor, que incluye invitados especiales y otras sorpresas. 

Daniel Aye celebra cuatro décadas de humor con un show en el Teatro Quintanilla: "Me siento un privilegiado"

Por Sara Lombino
desde madrid, el ironico video de lali esposito tras el show de javier milei

Desde Madrid, el irónico video de Lali Espósito tras el show de Javier Milei

Por Redacción Espectáculos

El evento contará con la participación de las principales cervecerías artesanales de Mendoza y de distintas provincias, con el respaldo de la Cámara Mendocina de Cervezas, que aportará diversidad, calidad y nuevas propuestas de estilos. Habrá también una feria gastronómica con food trucks y stands de productos regionales.

image

Los invitados del Oktoberfest

La grilla musical propone una tarde-noche cargada de energía, con bandas y DJs en vivo. Desde temprano, Juanfra Ruiz marcará el ritmo desde las bandejas a las 18, seguido por Ruido Cassete a las 19.30. Luego volverá el DJ a las 20.30, antes del show de Bokanegra (21.15) y un nuevo set a las 22.15. El gran cierre llegará a las 23 con Pasado Verde, una de las bandas más destacadas de la escena indie mendocina, que aportará su habitual intensidad sonora para coronar la noche. Tras el show principal, el cierre estará a cargo del DJ Fer Cazorla.

Durante la jornada se realizarán sorteos entre los asistentes con precintos numerados.

Las entradas ya están disponibles y ofrecen dos modalidades: la General, con un valor de $12.000, incluye una consumición (industrial o artesanal); y la VIP, a $25.000, que incluye tres consumiciones y estacionamiento preferencial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

living colour confirma show en mendoza para 2026: donde actuara esta banda iconica del rock de los 80

Living Colour confirma show en Mendoza para 2026: dónde actuará esta banda icónica del rock de los 80

Por Redacción Espectáculos
Una imagen de la película de Béla Tarr Sátántangó, de 1985, versión cinematográfica de Tango Satánico, una de las novelas principales de László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025.

Un autor casi desconocido

Por Ariel Búmbalo
Tras 28 días y tres cirugías, Thiago Medina fue dado de alta: Ya está de motos.

Tras 28 días y tres cirugías, Thiago Medina fue dado de alta: "Ya está de motos"

Por Redacción Espectáculos
La película de Brad Pitt que ganó un Oscar ya está en Prime Video.

La emotiva película producida por Brad Pitt y ganadora de un Óscar que ya se puede ver en Amazon

Por Redacción Espectáculos