Imperdible: Pasado Verde encabeza Oktoberfest 2025 en San Martín

Este viernes, la Oktoberfest llega a San Martín con una grilla compuesta por bandas y DJ's. Dónde comprar las entradas.

Este viernes 10 de octubre, el Este mendocino se llenará de música, cerveza y fiesta con la Oktoberfest 2025, que se realizará en el Tótem Boulevard, sobre calle Míguez y Ruta 50, en San Martín. Desde las 18, el espacio se convertirá en punto de encuentro para los amantes de la buena cerveza, la gastronomía local y la música en vivo.

El evento contará con la participación de las principales cervecerías artesanales de Mendoza y de distintas provincias, con el respaldo de la Cámara Mendocina de Cervezas, que aportará diversidad, calidad y nuevas propuestas de estilos. Habrá también una feria gastronómica con food trucks y stands de productos regionales.

image Los invitados del Oktoberfest La grilla musical propone una tarde-noche cargada de energía, con bandas y DJs en vivo. Desde temprano, Juanfra Ruiz marcará el ritmo desde las bandejas a las 18, seguido por Ruido Cassete a las 19.30. Luego volverá el DJ a las 20.30, antes del show de Bokanegra (21.15) y un nuevo set a las 22.15. El gran cierre llegará a las 23 con Pasado Verde, una de las bandas más destacadas de la escena indie mendocina, que aportará su habitual intensidad sonora para coronar la noche. Tras el show principal, el cierre estará a cargo del DJ Fer Cazorla.

Durante la jornada se realizarán sorteos entre los asistentes con precintos numerados.