21 de enero de 2026 - 18:47

Imperdible: el Circo Rodas y los Bomberos Voluntarios de Guaymallén se unen en una caravana este jueves

El evento solidario pasará por distintas calles del Gran Mendoza. Iniciativa inédita del Circo Rodas y los bomberos voluntarios de Guaymallén.

Circo-Rodas_-2-2048x1365
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este jueves 22 de enero por la mañana, el Circo Rodas y los Bomberos Voluntarios de Guaymallén protagonizarán una impactante Caravana Solidaria que recorrerá las principales arterias del Gran Mendoza, en una acción conjunta que une espectáculo, comunidad y compromiso social.

Leé además

el circo rodas vuelve a mendoza y promete humor, magia y tecnologia: donde comprar las entradas

El Circo Rodas vuelve a Mendoza y promete humor, magia y tecnología: dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos
Pepe Cibrián. Presente en la inauguración del Circo Rodas esta semana. / Imágenes: Claudio Bello

Pepe Cibrián: del Circo Rodas a la resurrección de Drácula

Por Ariel Búmbalo

Camiones autobomba, vehículos históricos del Circo Rodas, artistas en escena y transmisiones aéreas con drones serán parte de esta propuesta única, que anticipa la función solidaria a beneficio del cuartel, reafirmando el éxito del Circo Rodas en Mendoza y su apoyo a quienes cuidan a la comunidad.

Por dónde pasará la caravana

La caravana recorrerá el Acceso Este, Vicente Zapata, Colón, Las Heras, San Martín, Espejo y Peatonal. La parada central será en la Plaza Independencia, antes de continuar por calles Rivadavia, San Martín, hasta Godoy Cruz: calle Lavalle, Plaza departamental, Acceso Sur y llegada al circo.

En la caravana participarán tres camiones autobomba, dos camiones de colección del Circo Rodas, un coupé Porsche, cuatro camionetas de alta gama del Circo Rodas, un avión, cuatro drones y artistas del circo. Además, será transmitida en vivo mediante drones, a través de los sitios oficiales del Circo Rodas y de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

El Circo Rodas vive una temporada histórica en Mendoza, con funciones a sala llena, una excelente respuesta del público y el reconocimiento de grandes y chicos que ya disfrutaron de uno de los espectáculos más emblemáticos del país.

La función solidaria se llevará a cabo este jueves 22 de enero a las 19, y todo lo recaudado será destinado a la institución. Las entradas adquiridas a través de los Bomberos Voluntarios cuentan con un valor promocional y colaboran de manera directa con el cuartel.

Las entradas solidarias pueden conseguirse acercándose al cuartel de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, ubicado en Lateral Norte de Acceso Este 5718, Mendoza, o comunicándose directamente con la institución.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los 30 anos de evita: el argentino que bailo tango con madonna recordo la pelicula en aconcagua radio

Los 30 años de "Evita": el argentino que bailó tango con Madonna recordó la película en Aconcagua Radio

Por Redacción Espectáculos
Ángel de Brito hundió un pocó más a la China Suárez.

Ángel de Brito cruzó con dureza a Eial Moldavsky tras sus críticas a LAM: "Sin calle"

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine: que peliculas llegan a las salas mendocinas este jueves 22 de enero

Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas mendocinas este jueves 22 de enero

Por Redacción Espectáculos
Emilia Clarke, protagonista de Yo antes que tí.

Con 110 minutos en Netflix: la película romántica con Emilia Clarke que te hará llorar sin parar

Por Redacción Espectáculos