Imperdible: el Circo Rodas y los Bomberos Voluntarios de Guaymallén se unen en una caravana este jueves

El evento solidario pasará por distintas calles del Gran Mendoza. Iniciativa inédita del Circo Rodas y los bomberos voluntarios de Guaymallén.

Este jueves 22 de enero por la mañana, el Circo Rodas y los Bomberos Voluntarios de Guaymallén protagonizarán una impactante Caravana Solidaria que recorrerá las principales arterias del Gran Mendoza, en una acción conjunta que une espectáculo, comunidad y compromiso social.

Camiones autobomba, vehículos históricos del Circo Rodas, artistas en escena y transmisiones aéreas con drones serán parte de esta propuesta única, que anticipa la función solidaria a beneficio del cuartel, reafirmando el éxito del Circo Rodas en Mendoza y su apoyo a quienes cuidan a la comunidad.

Por dónde pasará la caravana La caravana recorrerá el Acceso Este, Vicente Zapata, Colón, Las Heras, San Martín, Espejo y Peatonal. La parada central será en la Plaza Independencia, antes de continuar por calles Rivadavia, San Martín, hasta Godoy Cruz: calle Lavalle, Plaza departamental, Acceso Sur y llegada al circo.

En la caravana participarán tres camiones autobomba, dos camiones de colección del Circo Rodas, un coupé Porsche, cuatro camionetas de alta gama del Circo Rodas, un avión, cuatro drones y artistas del circo. Además, será transmitida en vivo mediante drones, a través de los sitios oficiales del Circo Rodas y de los Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

El Circo Rodas vive una temporada histórica en Mendoza, con funciones a sala llena, una excelente respuesta del público y el reconocimiento de grandes y chicos que ya disfrutaron de uno de los espectáculos más emblemáticos del país.