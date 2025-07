Hilda Lizarazu: "La obra de Charly es tan vasta que podría estar toda mi vida cantándola"

—Sí, ya estuvimos en Luján de Cuyo, en una fiesta de carnaval que se pospuso por el clima y fue a principios de este año, en marzo. Estuvimos en una plaza de Chacras y fue hermoso, pero en este caso es en el Arena Maipú. Estamos muy contentos porque la verdad es que este este proyecto se extendió a pedido del público, diría yo, desde que arrancamos con este homenaje a Charly García, con el disco y con los primeros teatros Coliseo. Yo tenía miedo de hacer un teatro, y después fueron cinco. Fue como un éxito que nos sorprendió, para mí de una forma muy notable y hermosa. En el Arena Maipú nunca estuvimos, ni Lito Vitale ni yo. Será nuestra primera vez allí y espero que la gente disfrute de ese Día del Amigo. Es un domingo, eso también es particular: un domingo particular cantando canciones de Charly García, haciendo este homenaje en el Día del Amigo. La verdad que es una linda fecha. Espero que la gente lo recepcione y quiera venir.

—También vi por ahí que es como una despedida a este homenaje a Charly…

—Exacto, estamos dentro del marco de la gira despedida. Imagino que va a durar un par de meses, ya tengo la última fecha, es justamente el día de mi cumpleaños, el 12 de octubre. Mientras tanto vamos haciendo las ciudades del interior de nuestro país. La obra de Charly es tan vasta yo podría estar toda mi vida cantando. Lo que pasa es que si bien es muy gratificante, también me extraño un poco a mí misma.

—¿Cómo es eso? ¿Te sentís extraña dentro de la obra de Charly y querés volver a tu propia obra?

—Claro. No es que me siento extraña, sino que me extraño a mí, como que me fui un poco con este homenaje hermoso, porque tuvo mucho más cuerda de lo que inicialmente junto a Lito Vitale proyectamos. Pensamos que iba a ser todo el 2024 y así resultó. Pero también ya va a ser casi todo el 2025. Es un proyecto exitoso, porque hay mucha gente que ama la música de Charly García como nosotros y siempre sigue habiendo público queriendo escuchar y ver este show. Entonces con Lito nos pusimos un objetivo final, como para no irnos en lento degradé, sino continuar con nuestras carreras y proyectos previos a este tan puntual que fue Hilda Canta Charly. Por eso también aprovecho para recomendarle al público mendocino que no se lo pierda, porque después vienen los "Ay, por qué me lo perdí”. Tengo que poner toda la energía para que se enteren todos y saquen sus entradas para el domingo 20 de julio, el Día del Amigo.

—Después no hay reclamos…

—(risas) No, exacto. Ya no hay reclamos, porque después tendrán que venir a escucharnos de forma independiente, individual, a cada uno. Todavía nos faltan varios shows y varias ciudades y viajes, pero el show es tan hermoso y tan emotivo que siempre nos mantiene con el corazón lleno de celebración, de respeto hacia la música argentina y hacia la música de Charly García.

—¿Cómo surgió Hilda canta Charlie?

—Surgió de la espontaneidad, de un homenaje que le hicieron cuando descubrieron una placa en la ciudad de Nueva York el 6 de noviembre del 2023. Yo estaba viajando con unas amigas y tuve la oportunidad de cantar en esa esquina donde él se sacó esa foto tan icónica de Clics Modernos. Se conmemoraban los 40 años de la edición de ese disco, que había sido grabado allí en Nueva York. El disco más moderno de Charlie, el más innovador también. Las autoridades de la ciudad de Nueva York le hicieron ese reconocimiento y pusieron la plaqueta con su nombre y se armó un homenaje, en el que hubo algunos mini discursos, se cerró la calle, había un montón de gente muy emocionada. Es un reconocimiento a un artista extraordinario. No hay muchos artistas argentinos que hayan sido así homenajeados, ni siquiera Mercedes Sosa. Creo que sí Astor Piazzolla, quien tiene algún recordatorio en alguna de sus calles. Yo tuve la suerte de estar allí, y en el momento canté algunas canciones. Estaban también otros músicos, compañeros de distintas épocas, que tuvimos la suerte de compartir sus bandas con Charly. Y cuando canté Inconsciente Colectivo me vino una emoción tan inmensa, tan hermosa. No pude seguir cantando, y a Josi García, la hermana menor de Charly, que estaba allí, le pedí que se acercara y me hizo la segunda, siguió cantando ella, porque se me cerró la garganta de emoción. Y eso fue como muy conmovedor, no solo para mí, sino obviamente para toda la gente que quiere a este artista. Después de eso regresé, ya se hizo diciembre 2023, y hablando con Lito de objetivos y planes dije, "Ay, el 2024 cumplo 20 años de solista, de llamarme Hilda Lizarazu, como me llamo en el pasaporte y en el DNI." Y Lito me dice, "Tenés que hacer algo, tenés que hacer alguna presentación de todos tus temas, tus discos…” Y de golpe le dije: "¿Y si Hilda canta Charly?" O sea: yo venía como muy muy Charly con eso que había ocurrido, y Lito me dijo: "¿Te animás?" Y le respondí: "¿Cómo no me voy a animar? Tuve la suerte de ser parte de un breve capítulo de su vida, 5 o 6 años con Los enfermeros". Y ahí arrancamos y nos pusimos a laburar, a escuchar toda la obra de él y a abordarlo desde un lugar 360°, o sea todas sus etapas. Y de ahí casi 2 años que estoy cantándolo. Vuelvo a reconocer lo grande que es como artista.

—¿Y cómo fue que hicieron la selección de canciones? Porque supongo que debe haber sido difícil…

—Mirá, difícil no. La verdad es que con Lito el trabajo de consenso y de diálogo fluyó, no hubo pulseadas en esto. Él como buen músico sensible y gran productor y director que es, un tipo generoso y bastante comprensivo en lo que respecta a lo musical. Y muy abierto. Primero me dejó elegir a mí qué temas quería yo cantar. Y así fuimos anotando un listado y después él sugirió algunas cosas, otros temas y los fuimos probando, fuimos probando las tonalidades. Se fue dando de forma amorosa y respetuosa esta selección de los primeros 12 temas. Ahora, con el cierre de este año, vamos a salir con Hilda Canta Charly 2, que es un disco en vivo espectacular.

—Es decir que se viene una segunda parte…

—Totalmente, totalmente, sí. Es una segunda parte en vivo, que tiene como el clamor de la gente, es como como un adiós a Hilda Canta Charly. Ya está grabado y ahora estamos en proceso de mezcla, de ecualización. Es muy divertido nuestro trabajo, la verdad que siento que soy una afortunada de poder vivir de hacer música, interpretar en este caso canciones de otros, pero vivir haciendo música.

—Dije difícil hace un momento porque muchas de esas canciones de Charly son hitos, marcan épocas de la gente, de la sociedad argentina… Y pensaba en lo desafiante que debe haber sido para ustedes encararlas.

—Absolutamente. Y lo fue también más aún encararlas desde una voz femenina. Y eso es lo que era como el signo de interrogación que yo tenía con respecto a estos himnos, como Rasguña las piedras, que de hecho abre el disco. Se escuchó tanto a través de las décadas. Y en la voz de una mujer, ¿qué iba a pasar? Pasó que hubo aceptación y emoción también. No sólo eso, sino que cuando escuché con el propio Charly el disco terminado, lo cual fue como mi prueba de fuego —sentí que iba a mi examen final de alguna materia que aún no había rendido— y Charlie me dijo: "Hiciste un disco tuyo con temas míos. Y está buenísimo, gracias por cantar mi música." Imagínate cómo me fui de esa casa. Porque también eso me tenía un poco inquieta. Porque es un personaje fuerte y tiene por qué serlo, ¿no?

—¿Siempre te llevaste bien con Charly?

—Sí, sí, sí. Siempre me llevé bien con él. Siempre nos respetamos. Cuando yo tenía que desaparecer, desaparecía. En el sentido de, por ejemplo, escenarios. O cuando tenía que aparecer, aparecía. Me la pasé atajando micrófonos, guitarras, en otros momentos… Cuando todo era mucho más más rockero, más energético. Con una energía musical aguerrida y hermosa para ese tiempo. Ahora las cosas son distintas para él, para mí, para la vida. O sea: una batería fuerte ya no me da la misma emoción que me daba en esa época, hace 30 años. Ahora prefiero bajar el volumen. Entonces, este show también lo que tiene de bueno es que va con una orquestita en el escenario, con instrumentos clásicos, como un violoncelo o un clarinete, y eso le da mucho matiz, porque también tiene rock.

—Bueno, Charly tiene algunas de esas expresiones de energía rockera en Mendoza, como quedó grabado en esa famosa foto saltando de la ventana de un hotel… Es una expresión de ese Charly energético…

—Claro, sí, sí. Pero ya es como un Charly más volador, podríamos ponerle. De hecho, vos sabés que esa caída, donde él está con los bracitos abiertos así, con una línea muy longilínea, yo he visto que hay alguien que hizo esa figura en 3D. Y lo he visto en casas de personas, en móviles, flotando. Y también lo vi colgado, hecho de plata, en el cuello de una persona, de un chico. O sea, imagínate lo impactante que es una acción que, desde un lado puede ser totalmente criticable si querés, pero por otro... Él después lo pone en una canción, "Me tiré por vos." En fin, podemos no sólo cantar a Charly, también hablar por horas de los distintos Charlys. Pero, bueno, en síntesis este show es un homenaje respetuoso a este gran músico icónico y controvertido que es Charly García.