Hablaron los youtubers argentinos detenidos en Miami: "No intentamos colarnos y fuimos torturados"

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Patricio "Pato" Perrotta, que fueron detenidos el sábado en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026, recuperaron la libertad y dieron su versión de lo ocurrido. Ambos negaron haber ingresado ilegalmente al estadio y aseguraron que todo se originó por un problema con una acreditación oficial de la FIFA.

"Estamos a punto de contar la peor anécdota de nuestras vidas. Todavía no puedo creer lo que vivimos ", expresaron al comienzo de una vivo difundida en sus canales de YouTube.

Además, relataron el duro momento que atravesaron tras ser arrestados en Estados Unidos. "Estuvimos en una cárcel de Estados Unidos, donde te torturan ", afirmaron, y revelaron que, a raíz del episodio, perdieron el respaldo de las empresas que financiaban su cobertura del Mundial .

Durante la transmisión, ambos rechazaron las versiones que indicaban que se habían colado al Hard Rock Stadium y sostuvieron que contaban con una acreditación válida para cubrir la Copa del Mundo.

" Quiero aclarar que nosotros no nos colamos . Todo arranca cuando venimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino muy, muy conocido", explicó Perrotta.

Embed

Según detalló, esa credencial les permitía asistir a todos los partidos disputados en Estados Unidos y México, e incluso les daba acceso a la final del torneo por tratarse de un "media partner" de la FIFA.

Como ejemplo, recordó que ya habían utilizado esa misma acreditación para ingresar sin inconvenientes al encuentro entre Arabia Saudita y Uruguay.

Los creadores de contenido sostuvieron que el inconveniente surgió porque la acreditación había sido suspendida sin que ellos fueran informados. "El problema fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal nos habían dado de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían suspendido la entrada a los estadios", afirmó Perrotta.

En ese sentido, explicó que se dirigieron al estadio convencidos de que podían ingresar porque el documento era auténtico y había funcionado correctamente hasta ese momento.

La foto de legajo de Pato Perrotta y Beni Mármol, tras su detención La foto de legajo de Pato Perrotta y Beni Mármol, tras su detención.

También respondió a quienes los acusaron de haber vulnerado los controles de seguridad. "En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial. No es que burlamos los controles de seguridad: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar", sostuvo.

En la actualidad, Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los youtubers argentinos con mayor presencia en redes sociales, donde acumulan cientos de miles de suscriptores y millones de reproducciones gracias a sus contenidos sobre viajes, comidas y desafíos.

Pese a haber recuperado la libertad, ambos continúan vinculados a una investigación judicial en Estados Unidos por su presunto ingreso irregular al estadio durante uno de los partidos del Mundial 2026.