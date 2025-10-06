Gustavo Cordera reprogramó su gira por el país: "No tenemos las garantías para seguir tocando"

Gustavo Cordera recurrió a su cuenta oficial de Instagram para avisar que su presentación en Paraná, Entre Ríos, fue cancelada. Ante la sorpresa y sin saber quién impidió el show , el cantante se vio obligado a reprogramar todos los shows que tenía anunciados .

Cordera, junto a su banda La Caravana Mágica, ya tenía citas programadas en distintas ciudades del país. La única que sigue sin cambios es la del recital en el estadio Obras, el próximo sábado 1 de noviembre .

El comunicado del artista llega tras las críticas que recibió en las recientes entrevistas que brindó. En sus apariciones, el cantante pidió disculpas por sus repudiables declaraciones sobre la violación , realizadas en 2016 en el contexto de una charla con estudiantes de periodismo.

"Paraná fue cancelado y no sabemos por quién. Tres días antes del concierto devolvieron las entradas . La verdad que siento que no tenemos las garantías institucionales y legales para seguir tocando", informó Cordera a sus seguidores de Instagram.

Y agregó: "Si no esclarecemos esto entre todos seguramente puedan hacerlo en un futuro. Y para proteger a los productores que hacen mucho esfuerzo por armar un show, para protegernos nosotros y para protegerlos a ustedes, decidí reprogramar todos los conciertos . El de San Francisco (Córdoba), el de Neuquén, el de Bahía Blanca, el de Caleta Olivia (Santa Cruz).... Y todos aceptaron".

Por último, Cordera se refirió a la fecha que tiene en la Ciudad de Buenos Aires: "Lo que sí se hace, porque es mi casa desde el año 92', es Obras, el 1 de noviembre". Y añadió: "Ese va a ser un espacio donde vamos a poner toda la energía, todas las canciones, todo el amor que nos tenemos... En ese lugar nos haremos sentir".

Gustavo Cordera pidió disculpas por sus declaraciones

El artista visitó el programa de Mario Pergolini y pidió disculpas por sus declaraciones, que le trajeron duras consecuencias para su vida personal y laboral. "Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy, es muy importante para mí decirlo", comenzó relatando.

Embed En conversación con Mario Pergolini, Gustavo Cordera hizo referencia a sus desafortunados dichos del pasado y expresó: "No voy a pedirle a la gente que me perdone, porque cada uno tiene sus tiempos internos para hacerlo, pero sí quiero pedir disculpas."#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/YYSj6GmHJd — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) September 16, 2025

Luego, el exBersuit analizó: "Hace casi diez años, tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado, dije algo en un momento histórico y en un lugar de manera desubicada que lastimó a mucha gente". E hizo claro su arrepentimiento: "Quiero pedir disculpas públicamente, quiero cerrar esa herida definitivamente, no quise lastimar a nadie, no fue esa mi intención".

"Hago canciones hace muchos años, que son puentes para que las partes se junten, integrar, para que las heridas sanen", justificó el cantante. Para cerrar detalló: "No le voy a pedir a la gente que me perdone, porque cada uno tiene sus tiempos, pero sí quería pedir disculpas".