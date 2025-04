Gonzalo Heredia: "Creo que mentimos mucho más de lo que reconocemos"

Luciana Martínez, ex participante de Gran Hermano, sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look

Y como si todo eso no fuera suficiente, en 2024 protagonizó “El sabor del silencio”, una miniserie de Flow que mezcla thriller político con drama culinario. La producción tuvo su estreno internacional en el festival DieSeriale, en Alemania, y se alzó con el premio del público a Mejor Serie en CinemaJove, en Valencia.

Además, Heredia conduce “Entre libros”, un programa de Blender, en Youtube, donde conversa con figuras como Mariana Enriquez, Leila Guerriero o Fabián Casas. La propuesta, que se emite los miércoles a las 22, se convirtió en una especie de club de lectura deluxe, con mate en mano y reflexiones profundas.

No es la primera vez que incursiona como conductor: en 2022, estuvo al frente del ciclo "Las calles de la historia", por Canal (á), un recorrido urbano por relatos históricos. También formó parte del programa radial “Notas al Pie”, en FM Radio con Vos, donde su costado lector se puso nuevamente en primer plano.

En una entrevista distendida con Los Andes, habla de la obra La Mentira que presenta esta noche, de las verdades dañinas y de cómo esta temática atraviesa su vida y sus distintas facetas.

-"La Mentira", es una obra que ya había estado con mucho éxito en Mendoza ¿Por qué decidieron volver?

-Sí, es la segunda vez que venimos y estamos muy contentos porque la vez pasada vinimos solo a Mendoza Capita, con dos funciones. Ahora estamos cerrando la gira en San Rafael, Alvear, y San Carlos, además de Ciudad. Los públicos no son iguales, más allá de que estén en la misma provincia. Y eso nos encanta porque llevás una comedia que habla sobre un tema tan universal, en este momento en el que estamos viviendo una era de post verdad, donde nos llenan de fake news, no se sabe si algo es mentira o es verdad o está tergiversado. Hay algo muy relativo con eso, y poder contar esta obra de teatro a través de la comedia, y sobre todo cómo nos vinculamos amistosamente, amorosamente, a través de estas construcciones de la verdad y la mentira, para nosotros es una celebración.

-La obra aborda de manera muy sutil las distintas miradas acerca de la mentira.

-Sinceramente, yo ya no tengo una posición tan tomada. Creo que omitimos más cosas de las que decimos. Y creo que en esa omisión hay muchas cosas que escondemos, deformamos, que evitamos decir por no generar un mal mayor a personas que queremos. Entonces para mí es bastante relativo esto de la verdad absoluta, la mentira absoluta. Por momentos hay una línea que no es tan clara. Creo que son necesarias las dos, que la mentira tiene mala prensa y que mentimos mucho más de lo que decimos y reconocemos. Nos mentimos mucho a nosotros mismos.

-¿Aún los que son fundamentalistas de la verdad?

-A mí la persona que se jacta de que es absolutamente honesta y no puede hacer otra cosa más que decir la verdad, me da un poco de vértigo, de miedo, porque en algún punto, es dañina. A veces decir toda la verdad y nada más que la verdad absoluta a cualquier precio, a cualquier costo, daña.

-Encuentro este tópico en otros ámbitos de tu vida como en tu tercer libro “Extranjera” en el que hay mucho de ocultamiento familiar, secretos, y en el primero, “La construcción de la mentira” ¿Cómo te atraviesa el tema?

-Yo tengo un oficio en donde miento continuamente. A mí me pagan por mentir, por ser o por interpretar una persona que no soy, inventar mundos que no existen y psiquis de gente que no es real. Entonces, al tener ese oficio y al contar historias audiovisualmente, literariamente, teatralmente, hay algo con lo que lidio todos los días. Entonces, es algo que indagar y llevarlo a otros lugares.

La primera novela, “La construcción de la mentira” claramente tiene un lugar bastante existencialista, donde un actor se pregunte qué es verdad y qué no lo es dentro de su vida, cuando supuestamente tiene muy claro que interpreta un personaje, pero después en su vida real es un ser humano igual que cualquier persona. Que tenga esa duda, a mí me parece muy atractivo. Con “Extranjera”, yo creo que en todas las familias hay secretos, más que nada en las generaciones anteriores a las nuestras.

Y creo que nosotros —yo tengo 43 años— somos una generación de padres y madres que está en esa disyuntiva, porque venimos de padres y madres que fueron educados con mucho silencio, donde había ciertas cosas que no se hablaban, secretos familiares y cosas no dichas. Nosotros venimos de ahí, quizás a romper con eso y creamos una generación de hijos e hijas que están hipercomunicados, donde la comunicación es hasta por momentos tremendamente excesiva. Entonces hay algo de los relatos, de lo que no se dice, de cómo se cuentan ciertas mentiras y verdades. Y reconocer que a lo largo de tu vida, lo que era tal, no era lo que estabas viendo en ese momento. Me parece que es bastante universal ese tema.

-¿"Extranjera" ya está a la venta?

-Sí, salió el 1 de abril. Es una novela para mí muy especial, muy particular. Porque más allá de que obviamente yo quería contar una especie de detrás de escena de la estructura familiar, creo que está cambiando. Hay algo del estereotipo, pero en los últimos años, con todo lo que está pasando y la posibilidad de comunicar y conectar genuinamente con lo que a uno lo hace feliz, la institución familiar se ha modificado.

Yo quería meterme con ese tema y también con esto: son dos voces femeninas, una en primera persona y otra en tercera, que constituyen una especie de porción de tiempo en un linaje familiar. Una abuela que cuenta una especie de diario —es una inmigrante siria— de su inmigración, su arraigo a ese pueblo. Y paralelamente se intercala con una voz femenina, la de Eleonora, que es su nieta, en un presente heredado de su linaje. Está recién separada, y ella hace lo que puede con esta familia que está bastante rota.

Y me interesaba también contarlo a través de una comunidad como la árabe, donde sabemos que la mujer siempre fue totalmente oprimida. Entonces estas dos mujeres por momentos se sienten extranjeras en su propia vida, y cómo también intentan salirse de eso.

- ¿Cómo convivis con tus otras facetas artísticas, además de actuar y escribir, en la radio y en tu programa de streaming?

-Radio no hago más. Fui parte de un programa que se llamaba Notas al pie, que era un segmento literario donde entrevistábamos a escritores y escritoras. Y creo que en “Entre libros”, que es el programa que está en streaming en Blender, hay un poco de eso también. Esa gimnasia me la dio el hecho de preguntar genuinamente desde un lugar muy honesto. Yo no concibo un día si no leo o no escribo. Hay algo de esa actividad que hace tiempo forma parte sustancial de mi vida cotidiana. Yo me levanto y escribo. Leo todos los días. Y en Blender la premisa más allá de entrevistar, es cómo acercar a las nuevas generaciones a la lectura...

-¿Cómo lo planteás vos? Porque no es fácil, sobre todo hoy que tenés que competir con plataformas, como TikTok...

-Sí, totalmente. Yo lo que trato de hacer es contar desde qué lugar a mí me gusta la lectura. Porque si yo te recomiendo algo sin que vos sepas que yo lo leí, o cómo lo leí, o qué me pasó con eso, no hay identificación. Y después también tenemos un bloque que se llama “Seamos lectores”, donde invitamos a una persona que no necesariamente es del palo literario —puede ser un actor, una actriz, un músico, una médica, un deportista, lo que sea—, para que recomiende un libro. Y eso también ayuda a desmitificar la idea de que leer es solo para algunos o que hay que ser muy culto para agarrar un libro. No, leer es algo que cualquiera puede hacer y disfrutar.

La Mentira, una reflexión profunda en tono de comedia

“La Mentira” es una comedia dirigida por Nelson Valente y protagonizada por Eleonora Wexler, Gonzalo Heredia, Lautaro Delgado Tymruk y Alexia Moyano, con producción general de Javier Faroni. La obra plantea con humor y profundidad los dilemas de la convivencia, la honestidad y los vínculos amorosos.

Todo comienza con una cena entre dos parejas amigas de toda la vida. Una pequeña mentira, lanzada casi como una prueba de lealtad, desencadena una cadena de situaciones desopilantes que llevan a los personajes a enfrentarse con sus propias contradicciones. ¿Es posible vivir sin mentiras? ¿Queremos realmente saber toda la verdad?

Con un ritmo ágil y diálogos filosos, la obra invita a reflexionar sobre el valor de la sinceridad en las relaciones humanas. Entre risas, el espectador se ve confrontado con preguntas incómodas y situaciones cotidianas que resultan tan reconocibles como hilarantes.

“La Mentira” no solo entretiene, sino que también interpela, dejando al público con la sensación de haber vivido algo más que una simple comedia.