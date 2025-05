Gisela Dulko habló luego de que Fernando Gago confirme que será padre con Verónica Laffitte: qué dijo

Verónica Laffitte realizó un sentido posteo en sus redes sociales y anunció en primera persona la llegada de su primer hijo con Fernando Gago. La pareja hoy se muestra feliz pero en su momento generó una gran polémica ya que cuando comenzaron el vínculo él estaba casado con la ex tenista Gisela Dulko .

Ante la noticia del embarazo, la ex deportista acudió a redes sociales para dejar en claro que "no hay mayor desprecio que no dar aprecio".