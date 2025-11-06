6 de noviembre de 2025 - 20:12

Gimena Accardi compartió una foto abrazada junto a un hombre y las redes explotaron: "Genuinamente feliz"

La foto de la actriz reavivó los rumores de un posible noviazgo. La publicación ocurrió al mismo tiempo que Nicolás Vázquez blanqueaba a su nueva pareja.

La obra es encantadora y las actuaciones han recibido excelentes críticas.

La obra es encantadora y las actuaciones han recibido excelentes críticas.

Foto:

Prensa Vanesa Bafaro
Por Redacción Espectáculos

Gimena Accardi difundió una imagen que la muestra acompañada por un hombre y activó nuevos rumores e interpretaciones sobre un posible nuevo vínculo. La foto fue publicada primero por su amiga Agustina Navarro y luego compartida por la actriz en sus historias de Instagram.

Leé además

el inesperado comentario de mario pergolini sobre gimena accardi que hizo reaccionar a nico vazquez

El inesperado comentario de Mario Pergolini sobre Gimena Accardi que hizo reaccionar a Nico Vázquez

Por Redacción Espectáculos
Se supo la identidad del joven con el que Gimena Accardí habría engañado a Nico Vázquez.

Gimena Accardi habló sobre el romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández: "Si él está bien..."

Por Redacción Espectáculos

La polémica foto de Gimena Accardi

La circulación de la fotografía desplazó el foco de la conversación pública sobre la actriz. El registro, aparentemente casual, ganó peso por el contexto: al mismo tiempo, Nicolás Vázquez confirmaba su relación con la actriz Dai Fernández, compañera de elenco en la obra teatral que protagoniza, con quienes viajó a Estados Unidos.

image
La pol&eacute;mica foto que comparti&oacute; Gimena Accardi.

La polémica foto que compartió Gimena Accardi.

Esto impulsó lecturas que conectaron ambas trayectorias. La foto de Accardi, tomada por un tercero, la muestra distendida, con gesto frontal y la mano en posición que parece cubrir parcialmente la toma, mientras el hombre, con gorra negra y rostro sin total exposición, la rodea con familiaridad. Las redes vincularon esa escena con una declaración de autonomía tras la separación.

La repercusión en medios y redes

El segundo tramo de la escena se desarrolló en televisión. En A la Tarde (América TV), el panel dedicó un examen pormenorizado a la foto. Daniel Fava señaló que no era una selfie y sostuvo que “él baja la gorra, ella levanta la mano... hay un intento de tapar algo, de cuidar la intimidad”.

Su comentario se apoyó en el modo en que la actriz incorpora el gesto corporal para delimitar el cuadro. Santiago Sposato agregó que “se la ve contenta, genuinamente feliz. En los ojos está la sonrisa”. El análisis se extendió a la superficie corporal: se exploraron tatuajes, detalles del abrazo y lectura gestual.

Luis Ventura definió la postura del acompañante como protectora: “Esa mano sobre el hombro de ella tiene actitud envolvente, de protección”. La mesa coincidió en que se podría estar ante un “posible blanqueo”. Sposato indicó que intentó contactarse con Accardi para obtener una versión directa, sin respuesta hasta el momento. El ciclo televisivo ordenó así un recorrido que enfatizó la imagen como señal narrativa más que como evidencia concluyente.

Embed

A tres meses del cierre de su relación con Vázquez, etapa que incluyó una infidelidad, Accardi reorganizó su vida personal y profesional. Con la separación ya procesada en la conversación pública, orientó su movimiento hacia experiencias individuales y nuevos proyectos. Su presente, marcado por decisiones autónomas, combina primeras experiencias y desarrollo creativo fuera de la dinámica matrimonial. En paralelo, Vázquez y Fernández consolidaron su vínculo en el marco de Rocky, donde comparten escena.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

preocupo a todos sus fanaticos: la misteriosa publicacion de gimena accardi en instagram

Preocupó a todos sus fanáticos: la misteriosa publicación de Gimena Accardi en Instagram

Por Redacción Espectáculos
lali revelo los detalles de su nuevo documental y las redes sociales explotaron

Lali reveló los detalles de su nuevo documental y las redes sociales explotaron

Por Redacción Espectáculos
Soledad Aquino hizo un descargo para desligarse del conflicto de la familia Tinelli.

Marcelo Tinelli retomó el contacto con su hija: qué dijo y cómo continúa su dura situación financiera

Por Redacción Espectáculos
frankenstein estrena en netflix este viernes: una pelicula magistral que desborda de belleza y humanidad

"Frankenstein" estrena en Netflix este viernes: una película magistral que desborda de belleza y humanidad

Por Daniel Arias Fuenzalida