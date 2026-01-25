Fue ícono de los 90, rechazó la fama y hoy vive aislada en un castillo con habitación del pánico

Enya, la voz que definió una era con "Orinoco Flow" volvió a ser noticia por una inesperada imagen filtrada en redes sociales . Tras décadas de misterio y una reclusión voluntaria en un castillo , la vida actual de este ícono de los 90 revela las extremas consecuencias de una fama que decidió apagar por completo para siempre.

A pesar de haber vendido millones de copias y ser una estrella mundial en la década de los 90 , su presente transcurre totalmente alejado de los focos y escenarios . Hoy vive en el castillo de Killiney , cerca de Dublín, rodeada por sus gatos y protegida por sistemas de seguridad que costaron un cuarto de millón de euros .

Esta reclusión no es un simple capricho , sino una barrera contra los riesgos de la obsesión . En 2005, la cantante vivió una pesadilla cuando un admirador obsesionado burló su seguridad y entró en la propiedad, obligándola a esconderse en una habitación del pánico hasta que pudo salir.

La vida de Eithne ní Bhraonáin , su nombre real, ha estado marcada por la necesidad de aislamiento total para poder crear su música. Nacida en Donegal en 1961 , creció en una familia de músicos pero pronto buscó su propio camino artístico basado en el misticismo y la espiritualidad . Su éxito fue tan arrollador que "Orinoco Flow" se convirtió en un hit universal , logrando cinco discos de platino en Australia y consolidándose en Estados Unidos y el Reino Unido .

Sin embargo, hay un dato que rompe cualquier expectativa de la industria musical : Enya no ha dado un solo concierto en toda su vida . Mientras otras estrellas se alimentan del aplauso masivo , ella eligió la soledad para centrarse en sus complejas composiciones que mezclan influencias celtas , sintetizadores y new age.

Una carrera insólita sin pisar jamás un escenario

Para la cantante, saltar al "mainstream" fue un hecho insólito. Siempre ha sostenido que su proceso creativo requiere dejar todo de lado, razón por la cual nunca se casó ni tuvo hijos, asegurando que ese no era su camino. Esta dedicación absoluta la llevó a musicalizar series de la BBC y a estar nominada al Óscar por la canción ‘May It Be’ de "El señor de los anillos".

A pesar de su retiro deseado, su nombre sigue despertando una curiosidad inagotable entre sus seguidores. Recientemente, una fotografía suya en una boda en su natal Donegal se volvió viral en Reddit, rompiendo años de ausencia visual desde su última actualización en Instagram en 2023.

La consecuencia para el oyente actual es clara: disfrutar de la música de Enya implica aceptar que su creadora ha elegido el misticismo del silencio sobre la exposición pública. Su último álbum salió en 2015 y, desde entonces, el castillo de Killiney guarda los secretos de una estrella que prefirió ser leyenda en la sombra antes que celebridad bajo los focos.