Fran Drescher celebró uno de los momentos más importantes de su carrera al recibir su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood . La ceremonia se llevó a cabo este martes 30 de septiembre de 2025 en Hollywood, California, y además coincidió con el cumpleaños número 68 de la actriz.

La estrella de Drescher no solo honra su trabajo como la inolvidable Fran Fine en la aclamada sitcom La Niñera, sino también su rol como presidenta de SAG-AFTRA (Sindicato de Profesionales de Cine, de Radio y de Televisión ), por el cual es altamente respetada en la industria.

La celebración de inducción propició un emotivo reencuentro con parte del elenco de La niñera (The Nanny), la exitosa comedia televisiva que protagonizó y que se emitió de 1993 a 1999.

Aunque Renée Taylor (quien interpretó a la inolvidable Sylvia Fine) no pudo asistir a la ceremonia, las "hijas" de la ficción de Fran Fine estuvieron presentes como invitadas de honor. Nicholle Tom (Maggie Sheffield) y Madeline Zima (Gracie Sheffield) subieron al escenario para dedicar mensajes llenos de cariño y gratitud a su excompañera de reparto.

Nicholle Tom , quien interpretó a la hija mayor de Maxwell Sheffield, recordó la profunda influencia que Drescher tuvo en su vida mientras crecía en el set, guiándola desde los 14 hasta los 21 años.

Fran Drescher cumplió 68 años, recibió su estrella en el Paseo de la Fama y reunió al elenco de La Niñera Fran Drescher junto a sus "hijas" Nicholle Tom y Madeline Zima Getty Images

Por su parte, Madeline Zima —la pequeña Gracie en la serie— elogió a Drescher por su trabajo dentro y fuera de la industria, y recordó el impacto cultural del personaje en la historia de la televisión. Zima explicó que, cuando la serie se estrenó, “no solo cambió la televisión; la redecoró". Añadió que, de pronto, las mujeres trabajadoras judías de Queens pasaron de ser personajes secundarios a protagonistas: “inteligentes, sexys, divertidas… y vestían de Bob Mackie”.

Zima también destacó el legado de la actriz más allá de la comedia, afirmando: “Hoy la honramos por todo lo que nos ha dado: las risas, el glamour, el activismo y el recordatorio de que estar orgullosa de ti misma es lo mas poderoso que puedes hacer”.

Elogios a su activismo y filantropía

Durante la ceremonia, Drescher se mostró conmovida por el apoyo de sus colegas y amigos.

Aunque no estuvo presente físicamente, Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) compartió un mensaje en sus redes sociales. El actor elogió la resiliencia y la labor filantrópica de Drescher. Shaughnessy destacó que el tema del “Cuidar” ha sido central en la vida y carrera de Fran. Mencionó que, al terminar La niñera en 1999, ella fundó Cancer Schmancer para abogar por la detección temprana de cánceres ginecológicos.

Fran Drescher cumplió 68 años, recibió su estrella en el Paseo de la Fama y reunió al elenco de La Niñera El productor y ex pareja de Fran Descher, Peter Marc Jacobson junto a las actrices Lisa Ann Walter, Nicholle Tom y Madeline Zima. Gentileza

El actor subrayó que Fran "convierte cada revés en una oportunidad para ayudar a otros que quizá no tengan el mismo acceso a estos tratamientos”.

El éxito mundial de La Niñera

El personaje de Fran Fine, con su humor ácido, su estilo extravagante, su icónico peinado batido y voluminoso, y su característico acento neoyorquino, se convirtió en un ícono cultural en los años noventa.

La comedia, creada por Drescher y Peter Marc Jacobson, narraba la historia de Fran Fine, una extrabajadora de Queens que, por accidente, se convierte en la niñera de los tres hijos de un acaudalado productor teatral en Manhattan. El éxito de la sitcom fue tan grande que su formato se replicó internacionalmente, con adaptaciones en más de diez países, y alcanzando popularidad mundial con adaptaciones en más de 90 países.

El reconocimiento a Drescher llega más de dos décadas después del final de La niñera, aunque la fecha de su cumpleaños generó que su nombre se encontrara entre los más buscados en Google ese día.