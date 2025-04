Flor Cabrera fue operada con éxito y le agradeció a Mirtha Legrand por hacerlo posible

Flor Cabrera, exparticipante de Gran Hermano, tuvo que ser operada en el Hospital Fernández por un problema de salud. Tras la operación, habló con firmeza al respecto y se mostró agradecida tanto con Mirtha Legrand como con Laura Ubfal.

“Los días previos a la operación tenía que confiar en que no me iban a sacar todo… Y recién cuando salí del quirófano me enteré de que me habían dejado los dos ovarios”, le contó la mediática, que sufre endometriosis, a Teleshow.

Florencia Cabrera La ex Gran Hermano recibió la ayuda de Mirtha Legrand para operarse. Web “Ya me habían operado, me habían sacado quistes. Estuve en un tratamiento de salud como un año y medio que me había cortado la menstruación”, contó subrayando que el año pasado comenzó a descompensarse y cuando le hicieron estudios revelaron que tenía un nuevo quiste.

EL AGRADECIMIENTO DE FLOR CABRERA A MIRTHA LEGRAND Y LAURA UBFAL Flor Cabrera contó que cuando le dijeron que tenía que abonar más de cuatro millones de pesos para operarse, le contó tanto a Laura Ubfal como a Mirtha Legrand y ellas le dieron una mano.

Flor Cabrera La ex Gran Hermano fue operada y le agradeció a Mirtha Legrand por su ayuda. Web “Le conté todo a Laura Ubfal y ella me dijo: ‘Déjame ver, tengo un montón de contactos, Flor, yo te voy a ayudar’”, reveló. La ayuda llegó y de la mano de Mirtha Legrand.

“Llamó al Hospital Fernández, me dieron un turno y ahí empecé a atenderme. Empecé en noviembre con los estudios y me operaron recién ahora. No me operaban antes porque hay casos más graves, como cáncer de útero, de cuello, de mama… Y es entendible, obvio”, sumó en diálogo con Teleshow. “Más allá de mi familia y amigos, tengo que agradecer especialmente a Laura Ubfal y a Mirtha Legrand por la gran ayuda y contención que me dieron”. A pocas horas de la operación, que salió bien, Flor les agradeció a la conductora y a la periodista por su ayuda. Flor Cabrera La ex Gran Hermano fue operada y le agradeció a Mirtha Legrand por su ayuda. Web “Volviendo a la vida, me sacaron un quiste de 12 centímetros y ya estoy de vuelta. Más allá de mi familia y amigos, tengo que agradecer especialmente a Laura Ubfal y a Mirtha Legrand por la gran ayuda y contención que me dieron”, cerró.