Fito Suden vuelve con Justo en lo mejor de mi vida: "La obra invita a replantearse situaciones cotidianas"

En una charla de Los Andes con Fito Suden, locutor, comunicador, docente y la voz de innumerables vendimias, repasamos algunas instancias de la obra y también su rica y vasta trayectoria.

-Vuelven con Justo en lo mejor de mi vida después de cuántos años?

Diez o doce años, no me acuerdo exactamente.

-¿Por qué decidieron volver con la obra?

Karico Millán, que es parte del elenco y la que remodeló el teatro Sportsman, nos propuso volver con la obra. Pero además se juntó una cosa con la otra, cuando ficción y realidad se cruzan, porque su hija en la vida real, Carola Sottano, también es su hija en la obra. Karico es una super empresaria y dijo: “Hago un teatro.”, además es la locomotora esencial de toda esta historia. Ella vio dos veces la obra en Buenos Aires, se enamoró de los personajes y empezó a armar un elenco. Ella es la fogonera primordial.

-¿Ella arma originalmente la obra y los convoca a ustedes?

Ni yo mismo recuerdo bien los detalles. Ella empezó a armar el proyecto, después apareció Sergio Romero, y medio que lo empezaron a trabajar. Ahí cayó Alejandro Espeche, y cuando Romero se fue, Espeche me sugirió a mí. Ahí ensayamos orgánicamente y la estrenamos. Fueron dos temporadas exitosas, una en el Auditorio Adolfo Calle, otra en el Teatro Paraíso, de Chacras,y otra en el Teatro Recreo. Empezamos en el Recreo muy temerariamente, porque es un teatro grande para el circuito independiente.

-¿Cómo ha sido la recepción con el reestreno?

Se vende porque la gente quiere ver teatro. Es una obra que gusta mucho. Tiene humor y emoción. La gente se ríe y se emociona. Cuando uno dice “temporadas” en Mendoza, habla de dos meses. Yo quisiera estar todo el año en cartel, el año que viene también.

Justo en lo mejor de mi vida - teatro La obra vuelve a escena luego de más de una década. Prensa Justo en lo mejor de mi vida - teatro

-¿Crees que en Mendoza se agota el público?

No, no creo en eso. Mendoza tiene mucha población. Además, hay muchas personas que han visto la obra dos o tres veces.

-Hablemos de tu vida ¿Cómo empezaste?

Bueno, trato de hacer una síntesis. Estudié en Rivadavia, Perito Mercantil. Luego, me metí en Ciencias Económicas, pero fracasé rápido. Desde chico tuve un chispazo con el teatro. -Lo del teatro viene desde ahí.

Sí, pero en el medio intenté otras cosas. Estudié tres años en la UNCuyo, tengo título oficial de actor. Después, como necesitaba trabajar, probé con la locución. En esa época no había un estudio sistemático en Mendoza, te hablo de fines del siglo XVII (risas). Entonces, los medios te aceptaban y gestionaban un carnet provisorio. Pero no podía acceder fácilmente. Me enteré del ISER y fui a probar suerte. En esa época, el ISER tenía mil inscriptos, seleccionaban 150 y quedaban 40. Yo entré de una, lo cual fue un orgullo.

Justo en lo mejor de mi vida - teatro Justo en lo mejor de mi vida - teatro Prensa Justo en lo mejor de mi vida - teatro

-Sí, es difícil entrar ahí.

Sí, hay locutores famosos que lo intentaron varias veces. Tres años después, tenía mi carnet de Locutor Nacional. Volví a Mendoza y enseguida conseguí trabajo en Nihuil y Canal 7. Pero en época militar, a los dos meses de entrar, tuve un problema y me echaron.

-¿Qué pasó?

Bueno, fue un contexto complicado. Si tuviéramos una charla más de amigos te contaría con más detalles.

-¿Cómo seguiste después de eso?

Trabajé en la trasnoche de Nacional, cobrando una quinta parte de lo que pagaban en Nihuil. Fueron años de crisis profesional, pero seguí en los márgenes del sistema, en radios más chicas como Libertador o Nacional.

Fito Suden Fito Suden.

-Actualmente, además de la obra ¿Estás haciendo algo más?

Sí, doy clases en la carrera de Locución en el Instituto Calle. El año pasado hice una locura: armé un espectáculo de memoria colectiva argentina, con monólogos a pura memoria y un guitarrista en vivo. Lo dirigió Jorge Fornés, que para mí es uno de los mejores actores de Mendoza.

-¿Ese fue el “teatro en casa” que promocionabas?

Exactamente. Fue una experiencia nueva. Y me di cuenta de que, aunque trabajé toda la vida en radio, esencialmente soy actor.

-¿Pensaste en hacer un canal de YouTube con relatos o poemas?

Mis hijas me insisten con eso, pero no tengo la convicción suficiente. Todos mis pensamientos se van al teatro.

Fito Suden Fito Suden

-¿Qué es lo que más te atrae del teatro?

Es sensibilidad pura. En la radio tenés parte del cuerpo, podés usar las manos, pero no mucho más. En el teatro lo usás completamente. Tenés el público ahí, la vibración. Además, yo tengo poco rodaje en teatro, porque trabajé toda la vida en radio. Pero descubrí que el público es otro actor en la obra. Exactamente. Rodolfo Ibáñez me dijo una vez: “Cuando el público está frío, me refugio en el texto.” Y Dolina, a quien también le hice esa pregunta, me dijo “en la técnica”.