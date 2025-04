Filtraron la cifra de la cuota alimentaria que L-Gante paga por su hija: qué dijo la madre

El vínculo entre Tamara y Elián Valenzuela , nombre real de L-Gante, sigue tenso, sobre todo por cuestiones relacionadas a la manutención de su hija en común. Aunque la joven evitó dar declaraciones extensas, sí dejó en claro frente a cámaras que el cantante no cubre sus gastos: "Estaba aclarando que Elián no me mantiene, nada más. Con él está todo bien".

Además, en una publicación en sus redes, explicó por qué se mostró esquiva ante la prensa: "Quizá quede mal con los periodistas de recién, sé que es su trabajo, pero no quiero salir en ningún programa". También denunció la insistencia de uno de los móviles: “Tampoco me parece correcto que vengan al colegio de mi hija y que no me dejen cerrar la puerta de mi auto para poder irme”.