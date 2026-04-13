Falleció Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes y un emblema de la música

Luego de atravesar problemas de salud, murió esta tarde a los 64 años. Tras la partida de Marciano Cantero, el músico asumió el rol de vocalista de la banda y preparaba un disco de grandes éxitos con invitados y material inédito.

Falleció Felipe Staiti, el legendario guitarrista de Los Enanitos Verdes y un emblema de la música nacional e internacional. El músico estaba internado en el hospital Italiano de Mendoza y según trascendió murió esta tarde por complicaciones de salud.

Nacido en Mendoza en 1961, la música no era solo una profesión, sino la "baranda" que lo sostuvo en los momentos más difíciles. Tras el fallecimiento de su eterno compañero Marciano Cantero en septiembre de 2022 por complicaciones renales, Staiti -único miembro fundador activo- asumió el doble desafío de liderar la banda y convertirse en su vocalista principal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GarecaGc/status/2043854609249141118&partner=&hide_thread=false Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino. La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables.

Recordaremos para siempre tu música pic.twitter.com/6udSY01mvU — Diego Gareca (@GarecaGc) April 14, 2026 Problemas de salud Hacia fines de 2024, tras una exitosa gira latinoamericana festejando los 40 años del primer disco de la banda, el músico sufrió una grave crisis de salud. Una infección bacteriana contraída en México, combinada con su condición de celíaco, desencadenó una deshidratación profunda que lo llevó a estar internado un mes en el Hospital Italiano de Mendoza.

"El 31 de diciembre pesaba 50 kilos", confesó Staiti en una entrevista reciente, describiendo el episodio como una "reseteada" física que le hizo perder 15 kilos y afectó incluso su musculatura vocal. Esta situación obligó a la banda a cancelar presentaciones clave en festivales como el Santiago Rocks en Chile y fechas en Colombia y Perú.

Los proyectos que preparaba para 2026 El músico actualmente estaba en proceso de recuperación y con la ayuda de fonoaudiólogos para recuperar su potencia vocal, el guitarrista ya tiene la mirada puesta en el futuro. Entre sus planes más inmediatos destacaba una gira por Estados Unidos junto a los españoles Hombres G durante los meses de junio y julio.