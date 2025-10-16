16 de octubre de 2025 - 23:22

Falleció Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss

El deceso se debió a una hemorragia cerebral, tras un accidente doméstico. El músico tenía 74 años.

Los Andes
Como si fuera poco recordar la partida de Ozzy Osbourne, el pasado 22 de julio de 2025, otra leyenda del rock dejó este plano hoy. Se trata del guitarrista de Kiss, Ace Frehley, que falleció a los 74 años.

El artista sufrió una hemorragia cerebral luego de un accidente doméstico. De acuerdo al reporte del medio estadounidense TMZ, Frehley fue hospitalizado hace dos semanas y permanecía internado en grave estado, conectado a un respirador.

Ante la consulta de la prensa local, fuentes cercanas confirmaron que su cuadro no mostraba signos de mejora. Finalmente, este jueves su familia decidió desconectarlo del soporte vital.

Ace Frehley, guitarrista de Kiss.

El personaje del músico, como “The Spaceman”, trascendió lo musical. De esta manera, Ace Frehley fue una pieza fundamental en la formación original del cuarteto Kiss, junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

Cabe recordar que participó en la banda desde su fundación, en 1973, hasta su primera salida en 1982. Después regresó en la gira de reunión de 1996, permaneciendo hasta 2002.

Los clásicos que llevan su huella son “Detroit Rock City”, “Rock and Roll All Nite” y “I Was Made for Lovin’ You”. Tras su alejamiento de Kiss, Frehley formó su propio grupo, Frehley’s Comet, con el que editó varios discos y salió de gira por el mundo.

Además, su carrera solista le permitió explorar un sonido más personal, destacándose con su versión de “New York Groove” y temas como “Into the Night”. En su última etapa artística, el guitarrista participó en proyectos tributo y colaboraciones con jóvenes músicos que lo reconocían como una influencia del rock.

