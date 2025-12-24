Estrenos de cine: por qué "Valor sentimental" es una de las películas del año y favorita del Oscar

Cuando uno se pregunta por qué el cine sigue siendo una experiencia irremplazable, " Valor sentimental " aparece como una respuesta posible —y profundamente convincente—. Hay películas que no se limitan a contar una historia: la hacen habitable. La nueva obra de Joachim Trier pertenece a esa estirpe.

Durante más de dos horas, el relato avanza con una naturalidad tal que el tiempo parece diluirse, mientras desde este lado de la pantalla se experimenta algo mucho más persistente: la emoción. No resulta arriesgado anticipar que este filme se instalará con fuerza en la conversación de premios, no solo como candidata al Oscar a la mejor película internacional, sino también a la estatuilla mayor de Hollywood.

Trier, nacido en Dinamarca y radicado en Noruega, ha construido una filmografía breve en cantidad, pero notable en densidad. Desde "La peor persona del mundo", consagrada en el Festival de Cannes, el director confirma una sensibilidad singular para narrar historias íntimas, humanistas, donde los conflictos no estallan: se insinúan, crecen, se sedimentan. En "Valor sentimental", esa poética alcanza una madurez notable, apoyada en personajes complejos y vínculos marcados por lo que nunca terminó de decirse.

El eje del relato se articula en torno a dos hermanas y su padre, Gustav Borg, interpretado con sobria contundencia por Stellan Skarsgård. Gustav es un cineasta prestigioso, pero también un padre ausente, alguien que se fue alejando —de la familia, de la casa, de sí mismo— mientras varias generaciones transitaban esa enorme casona que hoy funciona casi como un personaje más. En ese espacio cargado de memoria, el director quiere filmar la obra que marque su regreso al cine. Está mayor. Siente el peso del tiempo. Y desea que su hija mayor, Nora (Renate Reinsve), actriz de teatro, sea la protagonista.

La muerte de la madre —exesposa de Gustav— es el acontecimiento que reúne nuevamente a los tres. La casa, ahora vacía, podría ponerse en venta. Pero antes, ese hogar reclama una última confrontación con el pasado.

Lo que emerge entonces es un delicado entramado de resquemores, silencios y distancias emocionales. La falta de afecto acumulada durante años se filtra en cada gesto, en cada mirada, en cada comentario que parece casual pero resulta punzante. Nora atraviesa además un repentino pánico escénico que se manifiesta desde la escena inicial. Y cuando Gustav le propone encarnar el papel principal de su película, ella lo rechaza sin titubeos.

Agnes, la hermana menor, interpretada por Inga Ibsdotter Lilleaas, observa, acompaña y también carga con sus propias heridas. La tensión familiar se intensifica cuando aparece Rachel, el personaje de Elle Fanning: una joven actriz de impronta claramente hollywoodense, a quien Gustav pretende contratar para reemplazar a Nora.

Un filme favorito para los Oscar

Las interpretaciones son, sin excepción, dignas de elogio. Trier, también coguionista, le concede a cada uno de los cuatro protagonistas su momento de lucimiento, sin subrayados ni artificios. Todo fluye hacia un desenlace tierno y profundamente conmovedor. De esos que, aun enfrentándonos con el dolor o la pérdida, nos reconcilian con la experiencia de ir al cine.

No sería extraño que Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning terminen compitiendo entre sí por el Oscar a la mejor actriz de reparto, mientras Skarsgård se consolida como una presencia inolvidable. "Valor sentimental" tiene todos los elementos para convertirse en una de las películas del año: una obra que emociona sin manipular, que observa sin juzgar y que confirma a Joachim Trier como uno de los grandes narradores del cine contemporáneo.

Otros estrenos de la semana

La cartelera suma, además, dos propuestas de géneros bien distintos que amplían el abanico para los espectadores en estos días festivos.

“MadS”: una producción francesa que se mueve entre el terror y el thriller psicológico. Dirigida por David Moreau, la película propone una inmersión vertiginosa en una noche que se vuelve pesadilla. Todo comienza cuando Romain, tras probar una nueva droga, sale de fiesta y en el camino recoge a una mujer herida al costado de la ruta. El episodio deriva rápidamente en tragedia y da paso a un relato en el que la percepción se quiebra: la frontera entre lo real y los efectos del fármaco se vuelve cada vez más difusa. Con un elenco encabezado por Lucille Guillaume y Laurie Pavy, “MadS” apuesta por la tensión constante y una atmósfera asfixiante.

Embed - ANACONDA Tráiler Español Latino (2025) Jack Black

“Anaconda”: una relectura irónica y aventurera del cine de acción y supervivencia. Bajo la dirección de Tom Gormican, la historia sigue a Doug y Griff, dos amigos de toda la vida que, atravesados por una crisis de la mediana edad, deciden cumplir un viejo sueño cinéfilo: rehacer su película favorita, el supuesto “clásico” "Anaconda". El plan los lleva al corazón del Amazonas, donde el rodaje se transforma en una experiencia tan absurda como peligrosa cuando una anaconda gigante real irrumpe en escena. Con Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandie Newton y Selton Mello al frente del reparto, el filme combina humor, aventura y homenaje cinéfilo.