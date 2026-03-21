Estreno de Pensamiento Lateral con Itziar Ituño: "Cuando el cuerpo ya no responde la única salida es la mente"

Tras varios años desde que comenzó su rodaje y luego un exitoso recorrido internacional por distintos festivales , "Pensamiento Lateral" finalmente llega a los cines argentinos este jueves 26 de marzo . En Mendoza estará el viernes 27 y el sábado 28 en Cinemacenter , de La Barraca.

Protagonizada por Itziar Ituño y dirigida por Mariano Hueter , la película propone un thriller psicológico que pone el foco en la mente humana, con una protagonista que sostiene casi en soledad una historia cargada de tensión.

La actriz de origen vasco Itziar Ituño, conocida mundialmente por su papel de Raquel Murillo en "La casa de papel", interpreta a Julia, una psicóloga que resulta secuestrada por tres hombres (César Bordón, Alberto Ammann y Mauricio Paniagua) bajo la suposición de que posee información clave de uno de sus pacientes.

La película, escrita y dirigida por Hueter, se apoya en una premisa tan simple como inquietante: Julia comienza a analizar a sus captores como si fueran sus pacientes. No hay consultorio ni diván, solo una mujer golpeada y atada a una columna en una fábrica abandonada y tres secuestradores que no quieren ser analizados.

Para Ituño, el proyecto significó un desafío particular. Su personaje atraviesa situaciones físicas y emocionales límite. Durante el rodaje, en 2022, la actriz ya anticipaba a Los Andes la intensidad del papel: “Le pasan muchísimas cosas tremendas”, en referencia a un personaje que es golpeado, inmovilizado y llevado al extremo, mientras desarrolla una estrategia sutil entrando en la mente de sus secuestradores.

Un elenco sólido para un juego psicológico

César Bordón, Mauricio Paniagua y Alberto Ammann completan el grupo de personajes que rodean a la protagonista. Cada uno interpreta a un secuestrador con una personalidad distinta, generando una dinámica compleja donde las relaciones de poder cambian constantemente a medida que Julia interviene psicológicamente en ellos.

Pensamiento Lateral Cesar Bordón. Franco Neri

Ópera prima de Hueter en cine, "Pensamiento Lateral" se inscribe dentro del thriller psicológico, pero evita los caminos más convencionales. Con pocos personajes, un espacio reducido y una narrativa centrada en los procesos mentales, apuesta a generar incomodidad y mantener al espectador en tensión.

En esta entrevista con Los Andes, previo al estreno de la película y lejos de la Raquel Murillo de La Casa de Papel, Itziar habló del trauma del personaje, de momentos extremos, de cuando decidió tirarse de un balcón y no estaba en el guión, y de su alegría por volver a Argentina.

- ¿Cómo fue para vos encarnar a esta psicóloga y encarar esas escenas tan violentas?

- Pues fue un trabajo complejo, sobre todo a la hora de mantener el raccord del estado en el que está permanentemente Julia. Está atada a una columna, de pronto tiene frío, está cansada, no puede más, tiene hambre, quiere ir al baño… cuándo tiene más miedo, más rabia, cuándo le duelen los golpes, cuándo ya tiene el cuerpo anestesiado y está viendo cómo escapar… Todo eso fue lo más complejo de trabajar. También pensar en qué momento estaba en cada conversación, qué estaba pensando, qué le estaba ocurriendo física y psicológicamente… Ese fue el reto más grande de interpretar a Julia. Y después, claro, tratar de imaginarse una misma en una situación así de dura. Dificilísimo.

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- Estás acompañada de grandes actores, habrás disfrutado también más allá de las escenas difíciles.

- Sí, muchísimo. Me he reído muchísimo, porque tienen un humor… Pikio (Mauricio Paniagua) también, han sido unos compañeros excelentes. Todo el elenco, incluso quienes tienen papeles más pequeños, tienen un nivel impresionante y además son muy buenas personas. La verdad es que lo han hecho todo tan fácil. Espero verles ahora en el estreno.

- ¿Qué fue lo que te atrajo del cine argentino para aceptar esta propuesta?

- Pues me atrajo el personaje en sí, todo lo que le ocurre. El reto de sostener a una mujer en una situación así… no me había tocado nunca interpretar algo tan duro. También el desafío de que la inteligencia de una persona que está atada pueda meterse en la cabeza de sus tres captores me parecía fascinante. Y después, que sea una película independiente del cine argentino, que tiene muy buena prensa y está muy bien considerado. Entonces, claro, que te llamen para trabajar en Argentina es algo grande. Cuando llegó la oferta dije: “Ahí voy, no lo pienso”.

Pensamiento Lateral Itziar Ituño y el actor argentino Alberto Ammann. Franco Neri

- ¿Te interesan especialmente los personajes en zonas grises o morales complejas?

- No lo sé… quizá es la imagen que doy, o donde me colocan como actriz. Pero a mí, en realidad, me gusta mucho la comedia, me gustan los personajes patéticos, que son graciosos dentro de su patetismo, que es lo más humano. Me gusta mucho el realismo mágico. El thriller me interesa, pero quizá no tanto como el drama o la comedia.

- Volviendo a tu personaje, la película se llama Pensamiento Lateral. ¿Sentís que Julia logra sortear situaciones gracias a eso?

- Creo que sí. Ella logra, en esas condiciones, aplicar el pensamiento lateral, que es lo que predica en sus clases. De pronto la vida la coloca en una posición donde tiene que estrujarse bien la cabeza para ver cómo sale de esa situación tan compleja, anticipándose a los acontecimientos y tratando de entender a sus captores y las relaciones entre ellos. Para poder meterse ahí, entrar en sus cabezas y jugar sus bazas… y sí, Julia es muy buena en esa parte.

Pensamiento Lateral Itziar Ituño. Franco Neri

- El espectador va entrando en ese juego sin darse cuenta.

- Claro. Ella va haciendo su trabajo de hormiguita. Parece que es la mosca atrapada en la red y de pronto se convierte un poco en la araña.

- ¿Cómo se atraviesa un rodaje con un personaje que vive situaciones tan límite? ¿Tenés algún recuerdo fuerte?

- Sí, hay unas cuantas escenas bastante violentas. En una le enganchan una mano y se la acercan a una máquina… esa todavía me pone los pelos de punta. Porque una misma sabe que es interpretación, pero meter la mano ahí da escalofríos. También hay un momento en que ella se suelta y empieza a esconderse y correr por toda la fábrica, hasta que tiene que hacer un salto desde una altura considerable. Tuve una doble maravillosa, pero quise hacer uno de los saltos yo y me tiré del balcón. Recuerdo gatos que se cruzaban y que quedaron en la película. También trabajamos con ratas amaestradas, maravillosas. Yo no les tengo miedo, así que se me metían por el abrigo. Y tengo muy presentes esos momentos de correr descalza, que el equipo te venga a abrigar, con un café… me cuidaron como a una marquesa. Me reí muchísimo también.

- ¿Y cómo hacían para descomprimir?

- Entre escena y escena ya descomprimíamos, comíamos… porque la cosa era tan al límite que cuando cortaban, la risa salía sola. El humor es una forma de equilibrar, buscas el chiste a todo. Y al final del rodaje, cuando terminaba hecha un asco, con los pies sucios, me esperaban con un baldecito con agua caliente y jabón, me lavaba los pies, me quitaban el maquillaje, la sangre… y ya me iba a descansar, pero feliz.

Pensamiento Lateral Alberto Ammann. Franco Neri

- ¿Vas a venir a Buenos Aires para el estreno? ¿Qué expectativas te genera?

- De momento se estrena en Argentina, y ojalá también en Madrid, que cruce el charco. Y sería maravilloso si se estrena en Brasil, porque hay muchas seguidoras que lo están pidiendo. Ahora estoy en mi casa, en el País Vasco, pero la semana que viene ya viajaré para allá a hacer la promo, la alfombra roja, el estreno y darlo todo.

Premios y reconocimiento antes del estreno en Argentina

Antes de su llegada a los cines argentinos este 26 de marzo, Pensamiento Lateral, dirigida por Mariano Hueter y protagonizada por Itziar Ituño, ya construyó un sólido recorrido en el circuito internacional de festivales, donde fue destacada tanto por la crítica como por el público.

El thriller psicológico tuvo una de sus principales consagraciones en el Festival Internacional de Cine de Moscú, donde obtuvo el Gran Premio de la Crítica, un reconocimiento que subraya la potencia narrativa de la película y su mirada disruptiva sobre la mente humana. Este galardón posicionó al film como una de las propuestas más intensas dentro de su categoría.

Además, la película fue parte del Festival Internacional de Cine de Montreal, donde recibió una mención de honor, consolidando su recepción positiva en el ámbito internacional. Allí se destacó especialmente el trabajo actoral de Ituño, quien sostiene la tensión dramática en un relato atravesado por el encierro y el conflicto psicológico.

En el plano local, Pensamiento Lateral tuvo su primera proyección en la 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el más importante de Argentina, donde generó expectativa entre el público y la crítica especializada antes de su estreno comercial.

Pensamiento Lateral Itziar Ituño. Franco Neri

El paso por festivales no solo funcionó como vidriera, sino como validación concreta: el premio en Moscú y la mención en Montreal instalaron a Pensamiento Lateral como una propuesta sólida dentro del thriller psicológico contemporáneo. La crítica destacó especialmente la construcción del encierro y el trabajo de Itziar Ituño, que sostiene casi en solitario la tensión dramática durante gran parte del film.

Más allá de los reconocimientos, el recorrido internacional dejó en claro que la película apuesta a incomodar antes que a complacer. Con una narrativa concentrada en el duelo mental entre víctima y captores, y un desarrollo que evita explicaciones fáciles, el film llega a su estreno en Argentina con un perfil definido: no busca ser masivo, sino generar impacto.