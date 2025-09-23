Escándalo en el streaming: quiénes son Moski, Mernuel y Bauletti y por qué todos hablan de ellos

El universo del streaming en Argentina atraviesa un momento convulsionado. El grupo Mernosketti, conformado por los creadores Moski, Mernuel y Bauletti, se disolvió inesperadamente luego de que Moski anunciara su salida, marcando el fin del trío tal como se conocía.

La noticia se hizo pública el 24 de agosto, luego de que Moski abandonara el país, revelando que dejaría el equipo. Según explicó, sentía la necesidad de tomar distancia del entorno de las cámaras y repensar el rumbo de su carrera.

Esta decisión implicó un giro drástico en su vida: mudarse a Dubái y enfocarse en desarrollar proyectos personales. Pero al poco tiempo, apareció en un video de Youtube de otro creador de contenido, contradiciendose a sí mismo.

Moski, Mernuel y Bauletti se hicieron conocidos por hacer transmisiones en vivo en la plataforma de streaming Kick, donde realizaban entrevistas, charlas y videojuegos. Su estilo estaba caracterizado por ser un grupo de amigos descontracturado , riéndose de situaciones de la vida con un grado de complicidad alto, lo que los llevó a conformar una gran comunidad en las redes sociales.

El punto más alto del grupo a nivel streaming fue en enero, luego de conocer a un grupo de jóvenes estadounidenses a través de la plataforma Omegle. Luego de varias charlas por videollamada, simulando citas a distancia, ambos grupos coordinaron encontrarse Estados Unidos.

Los Mernosketti viajaron hasta el estado de Wisconsin y allí se encontraron con este grupo de jóvenes, donde hicieron una transmisión de la reunión, juntando a más de 300.000 personas en vivo, marcando un récord total para este trío de streamers.

Luego de este exitoso suceso, los Mernosketti siguieron creciendo con sus transmisiones en vivo y en marzo se sumaron a la grilla de Vorterix, el canal de streaming de Mario Pergolini. Allí realizaron un programa llamado “Cinco minutos más”, durante tres días a la semana y llegando a un nuevo público.

Por qué Moski decidió irse

La ruptura se desencadenó luego de que Moski decidió “tomarse unos días” para pensar acerca de su futuro. Tras unos días lejos de las cámaras, comunicó a través de un video en X su decisión de abandonar el proyecto, sin haberlo conversado antes con Mernuel y Bauletti. A esto se sumaron críticas hacia el contenido que producían en conjunto, argumentando que le daba vergüenza que su familia vea las transmisiones.

Esta situación provocó incomodidad y tensión entre sus antiguos compañeros. “Me dolieron mucho las formas”, admitió Mernuel en una transmisión. Bauletti, en tanto, se mostró molesto por las críticas pero reivindicó lo logrado: “Estoy orgulloso del contenido que hicimos juntos”.

Nueva aparición con otro creador de contenido

Tras anunciar su salida del proyecto Mernosketti y su retirada del streaming, Moski rápidamente reapareció en un video de YouTube junto a Dami, un creador de contenido establecido en Dubai y antes conocido como “La Banana Rancia”.

Todo explotó aún más cuando, a pocos días de instalarse en Dubái, Moski anunció que hará un nuevo stream junto a Dami "La Banana Rancia", con quien busca generar "contenido distinto"

En dicho video, Moski apuntó contra sus ex compañeros, argumentando que el contenido que hacían ya no lo hacía sentir identificado. Además, en este nuevo video, Moski confirmó que hará nuevos contenidos en el canal llamado "Moski y Dami", que ya cuenta con 1 millón de suscriptores.

Este anuncio generó un fuerte revuelo en la comunidad streamer, debido a que los seguidores de Mernosketti se dividieron entre quienes apoyan a Moski y los que están del lado de Mernuel y Bauletti.

Además, muchos seguidores comenzaron a hacer distintos tipos de teorías de la llegada de Moski a Dubai. Entre ellas, surgió la posibilidad de una relación amorosa con Dami, su nuevo compañero de stream.

Tras el anuncio de Moski, hubo un ida y vuelta entre los integrantes de Mernosketti. Finalmente, hizo una publicación pidiendo disculpas a sus ex compañeros y asumiendo su error por no hablar de sus problemas.

Bueno nada, me gustaría dejar esto por acá para cerrar todo de mi parte, me gustaría pedirle disculpas a Manu a Santi y a la gente de mernoksetti, estuve mal y la verdad las demás personas no tienen porque ver que vos estás mal, simplemente tuve que haber hablado las cosas de… — Moski (@elmoskiii) September 21, 2025

El destino del vínculo entre los tres sigue siendo una incógnita. Por el momento, no hay indicios de una posible reconciliación, aunque tanto Mernuel como Bauletti manifestaron estar dispuestos a retomar el diálogo si en el futuro se da un contexto más tranquilo.