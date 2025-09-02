En Aconcagua Radio: todo lo que tenés que saber de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino en General Alvear

La directora de Cultura de General Alvear, María Delia Achetoni, dialogó con Aconcagua Radio y brindó detalles del festival, que tendrá su primera edición el 27 de septiembre.

General Alvear se prepara para vivir un acontecimiento inédito en la región: la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, un evento que combinará el próximo 27 de septiembre música, gastronomía y propuestas interactivas con el objetivo de instalarse en el calendario de los grandes festivales nacionales.

En diálogo con "En el medio de todo", de Aconcagua Radio, la directora de Cultura de General Alvear, María Delia Achetoni, destacó la importancia de la iniciativa.

La cita será en el Predio Ferial de Ruta 188 y Calle 7, el mismo espacio donde se desarrolla la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. Con un formato similar al de los principales festivales nacionales, el público podrá disfrutar de cerveza artesanal e industrial de diferentes productores, sumada a actividades participativas que buscan generar una experiencia integral para los asistentes.

El line-up confirma la apuesta fuerte de la organización, con bandas y artistas de primer nivel del rock y la música popular argentina: Los Caligaris, Natalie Pérez, Los Tipitos, Guasones, Estelares, Manu Martínez, El Plan de la Mariposa y Gauchito Club serán, entre otros grupos, los protagonistas de una grilla que promete convocar a miles de personas.

