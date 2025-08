En Aconcagua Radio, Fabiana Cacace: "Queremos que retumbe la música que nos da identidad"

El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas, y como en casi todas sus ediciones anteriores, se desarrollará en el Teatro Independencia. “Es un lugar que nos permite darle otro marco a la música. En las peñas la gente charla, brinda, come... y muchas veces no se escucha con atención. En cambio, en el teatro, el público está predispuesto a escuchar historias, a hacer silencio. Y nuestra música necesita eso”, dice Cacace.

La celebración también se enmarca en los 100 años del emblemático teatro mendocino, lo que suma un valor simbólico especial al encuentro. Antes del inicio del espectáculo, habrá un vino de honor en el hall.

Entre el esfuerzo y la pasión

Fuera del escenario, la situación del folklore cuyano —y del folklore en general— no es sencilla. Fabiana lo reconoce sin rodeos: “Hay bases muy sólidas que nos dejaron gigantes como Hilario Cuadros o Carlos Montbrun Ocampo. Después de ellos, hubo un silencio grande. Y aunque hoy hay jóvenes que están haciendo su camino, hay que remar mucho”.

La escasa presencia en los festivales nacionales es uno de los desafíos que persisten. “Muchas veces no es porque nuestra música no guste. Al contrario, la experiencia que tuvimos con Cacace-Aliaga en escenarios de todo el país demuestra que a la gente le encantan las tonadas. El problema es que quienes organizan esos espacios muchas veces no conocen —ni se interesan en conocer— la riqueza de nuestra región. Entonces hay que insistir, abrir caminos, ser testarudos. Nunca fue fácil, pero vale la pena”.

