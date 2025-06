El tributo mendocino a Metallica llega al teatro Plaza: cuándo es y dónde comprar las entradas

La promesa es concreta: un setlist que no esquiva ningún clásico. Desde la furia adolescente de "Kill 'Em All" hasta "Ride The Lightning", pasando por la obra maestra "Master of Puppets" y la oscura complejidad de "…And Justice for All", hasta el pulido mainstream del "Black Album" y la rabia moderna de "Hardwired… to Self-Destruct". Todo eso comprimido en una sola noche, en una sola explosión.