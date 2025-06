Entrevista a Susana Baca: "Me salvaron la música y el amor de la gente"

—Usted viene de una familia de músicos, ¿no?

—Sí, una familia de músicos, claro, que formaron un grupo que se llamó Perú Negro. Y que vinieron a hacer su primera presentación aquí, a Buenos Aires, y los trajo Chabuca Granda. Sí, hace años.

—O sea que su relación con Chabuca viene de cuando usted era muy joven…

—Ay, sí. Bueno, estaba recién terminando mis estudios, y la conocí, me la presentaron, tuve la suerte de conocerla. Y el primer día, cuando estábamos en su casa, porque me llevaron a su casa, yo he llegado a un momento y le digo -que yo era bien atrevida-: te voy a cantar una de tus canciones que más me gusta. Y le canté Rosas y azahar. Es una canción de amor de ella, un vals muy bello. Ay, muy hermosa es esa canción. Y entonces se la canté, y ella se quedó así, mirándome, y me dijo, “¿Y te vas a dedicar al canto? Sí, le dije, quiero dedicarme al canto, pero me estoy buscando un repertorio que sea con tus canciones. Y ella me dijo: “Mira, en el exterior capaz te hagan caso, pero acá, en nuestro país, no cantes lo mío, porque incluso a mí no me hacen caso”. Así me lo dijo, con todas sus letras. Entonces desde ahí que nos conocimos, y ella me dijo: “Susanita, cuando usted quiera, venga a mi casa”. Porque yo era una niña muy pobre, muy pobre. Creo que con la justa en mi casa teníamos radio y gas. No tenía disco, no tenía tocadiscos, no tenía libros, y la casa de Chabuca estaba llena de libros, llena de música. Y allí aprendí a manejar su aparato para poner discos. Y ella le dijo a la señora que atendía su casa: “Cuando yo no esté, si esta joven viene, usted le abre la puerta y la deja que ponga música y que lea los libros de acá”.

—Qué buenos recuerdos.

—Esa señora era generosa, generosa…

—También va a dar esta semana una clase magistral, “América a golpe de tambor”…

—Sí, es una clase que damos. Y esto va a ser un momento muy especial, porque vienen los músicos, los percusionistas van a darnos los ritmos que representan la herencia cultural afro y cómo está ligada a otras herencias afro dentro de América. Eso es bien interesante, porque la América ha quedado surcada por los ritmos…

—Supongo que en esa recorrida se vincularán, por ejemplo, el blues americano y la milonga…

—Ay, Dios, qué delicioso es ese ritmo. Y la chacarera también. Hacemos una interpretación de una chacarera de Raly Barrionuevo, “La chacarera del exilio”, y entonces en la primera parte de la canción la tocamos al ritmo afro-peruano, el landó, y después pasamos a la chacarera, chacarera, con el compás con que ustedes la conocen. Es un encuentro muy bonito.

—¿Y cuáles son los conceptos, las ideas, los pulsos que atraviesan la música afroamericana?

—Mire, es increíble, pero hay canciones que están diciendo cosas terribles de la esclavitud y tienen una fuerza que no te hace pensar en la tristeza de la letra, sino que te hacen pensar en que como sea la vida estaba ahí, y entonces la gente sentía lo que sentía; protestaba y todo, pero estaba siempre la belleza de la melodía, la belleza de la rítmica. Ay, a mí me fascina esta herencia, de la que yo me aprovecho y digo: mi herencia afro está en Argentina, mi herencia afro está en Colombia, mi herencia afro está en Perú, está en Ecuador, y me emociono enormemente escuchando los trabajos de otros artistas de esa zona, artistas que están tocando en el folclore, y uno disfruta, disfruta del folclore. Y te enseñan, te van enseñando esta hermandad que existió de la corriente de todos los afroperuanos, afroamericanos, afrocolombianos, afroecuatorianos, todos nos hemos sentido unidos por la rítmica y el tambor.

—Y luego, en la misma semana, el viernes, hará un espectáculo en el Cine Plaza que se llama “Estar Viva”, ¿no?

—Claro, lo que pasa es que yo viví momentos el año pasado muy difíciles, ¿no? Estuve a punto de morirme, y me rescató el amor de la gente, porque rezaban, me llegaban mensajes desde Uruguay, desde Argentina; me llegaban mensajes de la gente rezando por mi mejoría… Y digo: me salva esto, el amor de la gente, el amor de mi gente cerca. Cerca de mi esposo, que nunca perdió la fe ni la esperanza de que yo volvería. Y entonces él me ponía música para que yo escuchara, y con eso me desperté, con eso abrí los ojos un buen día, y él fue corriendo al médico y le dijo: “Mire, yo de contrabando he metido mi teléfono y le he puesto una canción que ella me cantaba, entonces ha abierto los ojos. Porque yo era un mueble, un mueblecito, no tenía mirada, no abría los ojos, no escuchaba nada. Era muy triste, pero él nunca perdió la fe. Entonces, dar un concierto después de todo lo vivido es para mí una celebración de la vida. Yo siento que me subo al escenario y estoy celebrando la vida, y cantando cosas como las que le he descrito, disfrutando de ritmos increíbles con dos percusionistas muy jóvenes con los que trabajo. Bueno, en realidad yo digo que estoy tocando con mis nietos, porque son gente muy joven los músicos que me acompañan. Y entonces estar vivo es eso. Tengo una colección de canciones en las que agradezco a Dios; en las que canto, celebro la vida, celebro la rítmica, los compases, todo, celebro todo aquello que nos hace vibrar y vivir.

—Y en su caso está el poder sanador de la música también…

—Claro, claro, creo que la gente que viene al concierto no se va igual. No se va a sus casas igual. Algo ha recibido de lo que les hemos entregado.

—Y qué puede decirme de su último álbum, “Conjuros”

—Eso fue algo muy hermoso. Muy, muy hermoso. Mira, que fue estar con un grupo muy grande de artistas de Nigeria. Un coro maravilloso que me acompañó en esta grabación. Y a compartir con ellos mi música, la música afroperuana. Y ellos meterse en ese sentimiento y tocarla, y cantar conmigo. Yo recuerdo mucho que hicimos todas las coordinaciones, trabajamos, les dimos el material, les dimos la traducción de las letras, de las canciones, porque ellos hablan inglés y una cantidad enorme de dialectos, de idiomas africanos. Entonces, compartimos con ellos, hicimos un trabajo previo muy fuerte. Entonces, cuando llegamos allá, ya ellos habían ensayado, habían trabajado. Me acuerdo mucho que el ingeniero de sonido que trabaja con nosotros escuchó a estos cantantes, y cuando yo me acerco a verlo, él estaba llorando. Las lágrimas le caían sobre su consola de sonido. Era muy emocionante, muy emocionante.

Las actividades de Susana Baca en Mendoza

El martes 10 de junio, a las 17 hs, en el Teatro Independencia la cantante ofrecerá una clase magistral denominada “América a golpe de tambor”, con entrada libre y gratuita, aunque requiere reserva previa.

La propuesta se enmarca en el espacio Cátedra Abierta de Música Popular, correspondiente a la Licenciatura en Música Popular de la FAD, y se extiende como actividad académica abierta a todas las carreras musicales de la Facultad. Durante la Clase Maestra, Baca estará acompañada por el sociólogo Ricardo Pereira y parte de los músicos que la acompañan en su gira por Argentina. Juntos ofrecerán una exposición basada en el trabajo “Lo africano en el Perú: el amargo camino de la caña dulce” (2013), que aborda el impacto cultural y social de las poblaciones afroperuanas, sus formas de resistencia y su legado en la música, la danza y la identidad latinoamericana.

En tanto el miércoles 11 de junio en reconocimiento a su trayectoria y compromiso, como incansable investigadora de las raíces africanas en la cultura peruana, promotora de los derechos de las comunidades afrodescendientes y primera mujer afroperuana en ocupar el cargo de Ministra de Cultura del Perú, Susana será declarada Doctora Honoris Causa por la UNCUYO, en un acto que se llevará a cabo a las 17 hs, en el Aula Magna de la Facultad de Artes y Diseño.

Finalmente, el viernes 13 de junio, se presentará en el Teatro Plaza, Colón 207 de Godoy Cruz, con su espectáculo Estar Viva, con el que viene recorriendo distintos escenarios internacionales.

Las entradas para Estar Viva se pueden conseguir en Entradaweb o en la boletería del teatro, mientras que las reservas para la clase magistral se pueden hacer en https://www.entradaweb.com.ar/evento/7ae2e964/step/1