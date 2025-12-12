12 de diciembre de 2025 - 14:23

El secreto de la princesa Carolina de Mónaco para llegar a los 68 años sin cirugías estéticas

La integrante de la realeza monegasca parece muchos años más joven y es gracias a un cuidado secreto de la piel.

Carolina de Mónaco ha logrado verse radiante siempre a pesar del pasar de los años.

Carolina de Mónaco ha logrado verse radiante siempre a pesar del pasar de los años.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

Un vidente anunció que un intengrante de la realeza británica podría morir en 2026.

Luto en la realeza británica por un inesperado y doloroso fallecimiento: "La bandera a media asta"

Por Agustín Zamora
Así es la enorme casa del Dibu Martínez en Mar del Plata.

Así es la lujosa mansión del "Dibu" Martínez en Mar del Plata: estilo inglés y todas las comodidades

Por Agustín Zamora

Con sus 68 años, la princesa ha mostrado al mundo que es posible envejecer con dignidad y autenticidad, sin recurrir a cirugías estéticas ni procedimientos diseñados para borrar los signos del tiempo. En una sociedad donde la juventud artificial parece dominar, Carolina ha mantenido su autenticidad, convirtiéndose en un auténtico símbolo de belleza natural.

Carolina de Mónaco
Carolina de Mónaco ha logrado verse radiante siempre a pesar del pasar de los años.

Carolina de Mónaco ha logrado verse radiante siempre a pesar del pasar de los años.

Desde su juventud, ha sido un ícono de sofisticación y estilo atemporal. En las décadas de los 70 y 80, destacó por su habilidad para fusionar las tendencias de moda vanguardistas con piezas clásicas, siguiendo el legado de su madre, la icónica Grace Kelly.

A Carolina de Mónaco no le ha hecho falta cirugías estéticas

A pesar de los cambios significativos en la moda desde aquella época, Carolina ha sabido conservar su posición como una de las figuras más admiradas y respetadas dentro de la realeza europea.

Carolina de Mónaco
Carolina de Mónaco ha logrado verse radiante siempre a pesar del pasar de los años.

Carolina de Mónaco ha logrado verse radiante siempre a pesar del pasar de los años.

En los últimos años, lo que más ha llamado la atención es su decisión de envejecer de manera natural. En una época en la que muchas celebridades recurren al bótox, al ácido hialurónico y a otros métodos para disimular los signos del envejecimiento, Carolina ha evidenciado que se puede abrazar la madurez con elegancia.

Aceptando sin reparos las líneas de expresión, las arrugas y las bolsas bajo sus ojos, ha optado por afrontar el paso del tiempo con serenidad y sin sucumbir a las exigencias sociales. Esta postura ha generado opiniones divididas: para algunos, su rostro es visto como descuidado; para otros, es un ejemplo admirable de fortaleza al desafiar los estándares de perfección estética de la actualidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi esta hoy uma, la hija de amalia granata y del ogro fabbiani que egreso del secundario

Así está hoy Uma, la hija de Amalia Granata y del Ogro Fabbiani que egresó del secundario

Por Redacción Espectáculos
cual es el estado de salud de joaquin levinton: el comunicado oficial de turf

Cuál es el estado de salud de Joaquín Levinton: el comunicado oficial de Turf

Por Redacción Espectáculos
estreno la comedia municipal y es una obra de teatro imperdible: como es la la oposicion de marte

Estrenó la Comedia Municipal y es una obra de teatro imperdible: cómo es la "La oposición de Marte"

Por Daniel Arias Fuenzalida
1. Robert Glasper – Let Go / 2. Suede – Antidepressants / 3. Nine Inch Nails – TRON: Ares / 4. Lucy Dacus – Forever is a Feeling / 5. Richard Ashcroft – Lovin’ You

Balance del año: los 5 mejores discos internacionales de 2025

Por Lucas Germán Burgos