El Puma Rodríguez hizo un extenso descargo tras la polémica en un avión: "Me echaron como un delincuente"

Luego de un insólito incidente a bordo de un avión de American Airlines donde tuvo un altercado con la tripulación, el cantante venezolano José Luis “Puma” Rodríguez hizo un descargo en sus redes sociales.

“Este percance ocurrió en American Airlines, una línea en la cual vuelo creo hace 60 años. Dios me ha regalado la fortuna de volar, volar y volar por muchas partes del planeta. Y por supuesto que siempre elegí esta aerolínea por todas las conexiones que tiene. Pero me ha sucedido algo que jamás pensé que me iba a suceder”, reveló en un extenso video.

El artista de 82 años explicó que dio un show en Ecuador y luego de eso se dirigió al aeropuerto para tomar el vuelo correspondiente. “Y después de ese show de Quito que fue formidable, espectacular, con gente hermosa, pues uno no duerme. Pasé casi todos los días sin dormir porque había que ir a las 5 de la mañana del aeropuerto para un vuelo temprano. Y yo siempre he sido puntual en mi vida y no era la excepción, estaba ahí desde temprano".

Además, explicó uno de los motivos que desató el altercado. “Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas. Si vas por una semana, llevas por tres semanas más, porque no sabes si en el sitio las vas a encontrar. Y sé que en el primer asiento... Siempre le digo a mi secretaria que no me busque el primer asiento sino el segundo o el tercero porque no puedo llevar nada de mano. Entonces meto ese bolso de medicinas debajo del asiento. Efectivamente lo hice, pero llega el jefe de cabina de los asistentes de vuelo que se llama Ángel Coronado y me dice que no puede estar abajo del asiento“.

“Tras la negativa, yo le dije a Coronado: ‘Hermano, es que yo necesito esto porque tengo medicinas ahí, me pasa cualquier cosa, subida de presión, bajada de presión, los antirrechazos que yo uso a horas determinadas...’. De todas maneras, accedí por supuesto. Le di mi bolso para que lo ponga arriba y la persona que está al lado también”, explicó el “Puma”.

Rodríguez relató que, hasta ese momento, la situación parecía estar bajo control. Sin embargo, reconoció que después hizo un “comentario” que irritó al azafato y desencadenó un segundo enfrentamiento.

Añadió que la asistente fue a hablar con el empleado, Ángel Coronado, y le comentó que él había hablado mal de él. Según su testimonio, el trabajador se acercó y advirtió que informaría al capitán para decidir si permitiría que permaneciera en el avión.

Rodríguez explicó que Coronado fue a conversar con el piloto, a quien describió como un hombre mayor próximo a jubilarse, y él decidió acercarse también para aclarar la situación: “Capitán, déjeme explicarle, yo soy un tipo que está trasplantado y necesito medicinas”. A lo que recibió como respuesta: “No, no, no, no me diga nada a mí, ellos son los que resuelven todo, todo el poder lo tienen ellos”, según relató el cantante.

El cantante José Luis Rodríguez "El Puma" fue bajado de un vuelo de American Airlines en un incidente en el que, según su exrepresentante, estuvo involucrado un pasajero que se quejó de su equipaje de mano, donde llevaba medicamentos. pic.twitter.com/YvcUcfahpo — LOS ANDES (@LosAndesDiario) November 25, 2025

Fue entonces cuando el Puma optó por detener la confrontación y dirigirse al resto de los pasajeros para informar lo que estaba sucediendo: “Me paré y dije: ‘Señores, me están sacando del avión y no sé por qué realmente’. Antes le había pedido disculpas a los asistentes de tripulación. Me humillé y les aclaré: ‘Créanme que me están haciendo mucho daño si me hacen esto, estoy sin turbina, estoy muy cansado, no me siento bien’”.

Finalmente, el artista debió solicitar ayuda al empresario Ramiro Córdoba, quien terminó interviniendo para “rescatarlo”.

El cantante expresó que fue tratado de manera indignante durante el incidente: "Me echaron realmente como un delincuente. Toda mi vida he luchado por tratar a la gente bien, por hacerlo bien, no porque tengan la necesidad sino porque yo soy así. El tema era que me sentí vejado, humillado, me sacaron como un delincuente realmente de un avión de American Airlines“, lamentó.

Aun así, señaló que no pretende responsabilizar a toda la aerolínea por la actitud de un solo empleado. Reiteró además: “Pero si esa persona no es adecuada para manejar el poder dentro de una línea aérea tan fuerte y tan poderosa en el mundo, pues yo creo que no está el poder en buenas manos...”.

Al final de su exposición, Rodríguez explicó que decidió difundir un video sobre lo ocurrido en su cuenta de Instagram con el propósito de “despejar cualquier tipo de duda”.

Cerró su relato diciendo: “Espero una disculpa de American Airlines, y espero que no vuelva a pasar esto. Aquí está la información, está en las redes, va a estar en Instagram, en Facebook y lo que sea por ahí. Muy agradecido realmente a todas y todos por su preocupación y solidaridad con toda la gente trasplantada que vuela, viaja, con su maletín de medicinas, porque de eso depende nuestra vida, de eso depende que sigamos“.