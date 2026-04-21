El músico mendocino Martín Daga presenta su nuevo disco en el teatro Sportsman

"CHIP", el nuevo disco del músico mendocino, será presentado este viernes en el teatro Sportsman. Dónde comprar las entradas.

El rock mendocino suma un nuevo capítulo con la presentación de “CHIP”, el octavo disco de Martín Daga, que verá la luz en un show en vivo este viernes 24 de abril a las 21.30 en el Teatro Sportsman. Con una propuesta que combina estreno y retrospectiva, el artista subirá al escenario acompañado por una formación de seis músicos y la participación de invitados especiales.

Sobre el disco y el show “CHIP” llega como una síntesis del recorrido de Daga y, al mismo tiempo, como una apuesta hacia nuevas texturas sonoras. El disco, compuesto por 12 canciones, será el eje central del espectáculo.

La presentación en el Sportsman no será, sin embargo, un recorrido exclusivo por lo nuevo. El setlist también incluirá un repaso por distintas etapas de la discografía del músico.

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Con seis músicos en escena, la propuesta sonora promete densidad y matices, mientras que la presencia de invitados suma un factor de imprevisibilidad que suele enriquecer este tipo de presentaciones.

Daga, quien se define en sus redes como "Músico Cantautor", "Productor audiovisual" y "Diseñador Gráfico", propone un repaso por su historia. Las entradas generales tienen un valor de $20.000, en Entradaweb.com.ar.