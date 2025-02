El hijo de Nancy Pazos invirtió en $LIBRA y la periodista dio detalles: "Un damnificado..."

El tema surgió en A la Barbarossa (Telefe), cuando Mariana Brey afirmó que no había argentinos damnificados por la caída de la criptomoneda y que tampoco se había utilizado dinero público en la operación. Frente a esta afirmación, Pazos la desmintió en vivo: " Te digo un nombre: Teo Santilli Pazos, mi hijo ", expresó.

Brey le preguntó si su hijo tenía pensado denunciar al presidente, pero Pazos explicó que, al ser mayor de edad, no sabía cómo iba a proceder. "Se va a armar un lío acá. Ante tu certeza de que no había argentinos damnificados, tuve que decir el nombre ", agregó.

La discusión se intensificó cuando Brey insistió en que, hasta el momento, no existía ninguna denuncia de un inversor argentino. Pazos le respondió de manera contundente: "No podés decir eso porque es una mentira. Aunque sea un damnificado y no vaya a denunciar, sigue siendo una víctima".