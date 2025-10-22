El ganador de La Voz Argentina 2025 y la confesión que lo hizo llorar en plena entrevista

Hace poco más de una semana, Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina . El joven, que representaba al team Luck Ra , fue entrevistado por la revista Gente y en plena charla recibió un mensaje que lo emocionó hasta las lágrimas y en la que reveló su situación amorosa .

El joven, de 28 años, conquistó al público con su interpretación de “Un pacto”, de Bersuit Vergarabat, y se llevó el premio mayor: 70 millones de pesos, un auto 0 km y un contrato con Universal Music.

Su historia conmovió a los espectadores desde el comienzo. Behringer atravesó una infancia difícil: vivió en la calle hasta los 13 años y cuidó a su hermana menor tras la muerte de su padre . Sin embargo, fue en la música en la que encontró una manera de salir adelante. Ahora, tras su triunfo, una nueva escena volvió a emocionar a todos.

Durante una entrevista exclusiva con la revista Gente, el ganador recibió una sorpresa que no esperaba: un audio de su novia, Sofía, quien le envió unas sentidas palabras de amor y orgullo.

“ Estoy sumamente orgullosa de vos y de todo lo que venís logrando . Sé que este es solo el comienzo de una vida maravillosa y voy a acompañarte en cada paso”, se escuchó decir a la joven.

Entre lágrimas, Behringer no pudo contener la emoción y respondió: “¡No quería llorar! Ella es Sofi, mi pareja. Es un amor, una persona dulce, divertida y compañera. Es un reflejo de la gente que tiene alrededor”.

Sofía, la novia del ganador de La Voz Argentina, Nicolás Behringer. Sofía, la novia del ganador de La Voz Argentina, Nicolás Behringer. gentileza

"¿Cómo que tiene novia?"

El momento se volvió viral en redes sociales: “¿Cómo que tiene novia?”, se sorprendieron algunos usuarios. Otros destacaron la sinceridad del artista y la historia de superación: “Pero si este chico es lo más lindooo del mundo, no acepto que nadie diga lo contrario”.

Su novia, Sofía Massa, respondió el posteo de Gente y agregó que el mensaje que le mandó no representa ni un cuarto de lo que siente y piensa sobre él. "Sos inmensamente gigante... y si lloras que sea por felicidad y por el amor que recibís", escribió.

La respuesta de su novia en redes sociales. La respuesta de su novia en redes sociales. gentileza

“Cuando digo que no me gusta llorar, no me refiero a que esté mal llorar. Sino que hay cosas que me gusta procesarlas o sentirlas con la gente que quiero, con lugares donde me siento seguro, porque es dejarte ver en tu versión más vulnerable y mucha gente lo puede tomar de otra manera”, justificó más tranquilo.

Sofía también canta y en su cuenta de TikTok sube videos junto a Nicolás haciendo covers.