El exagerado gasto diario de "La Coqueta": cuánta plata cuestan sus lujos

“Acompañenon” a ver cuánto gasta “La Coqueta”, Ariana Agostina Soria. La influencer, que se hizo famosa por mostrar unos insalubres métodos de belleza, volvió a ser foco de escándalo tras confesar en un vivo en redes sociales cuánto gasta de dinero al día en lujos para ella.
En una entrevista en uno de los programas de Kick Argentina, la influencer aseguró: “Yo gasto mucho, gente. Por día debo gastar 700 mil, más o menos”. Sorprendido uno de los conductores le dijo: “Tomátela, exagerada”.
Tras la sorpresa la siguiente pregunta fue saber en qué gastaba casi un millón de pesos diarios. A lo que la tiktoker respondió que gasta mucho en ella, que tiene muebles llenos de ropa y accesorios. Además, es popular por los tratamientos estéticos que se realiza, como relleno de labios, pestañas y uñas.
“Arreglá tu casa primero”, le dijeron a "La Coqueta"
Sus declaraciones provocaron un fuerte debate en redes sociales, donde usuarios la cuestionaron y compartieron memes sobre su estilo de vida.
“Arreglá tu casa primero”, “la decadencia en su máxima expresión”, “país generoso” y “por favor, qué mal que estamos” fueron algunas de las reacciones en X Twitter y TikTok.
Canje peligroso de "La Coqueta"
"La Coqueta", que si bien ya venía haciendo videos en TikTok, saltó a la fama cuando reveló que se realizó un procedimiento de relleno de labios con ácido hialurónico en un lugar no habilitado y de “canje”.
Admitió que la persona que le realizó el procedimiento no era médica, sino una lashista (especialista en el cuidado y realce de pestañas) y que incluso ella y su hermana habían compartido la misma jeringa.
Esta declaración fue recibida con preocupación por parte de médicos y expertos en estética, quienes advirtieron sobre los riesgos de realizarse procedimientos estéticos sin supervisión médica adecuada.