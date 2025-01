El exabrupto de Mirtha Legrand porque su programa no sale desde Mar del Plata: "No sé por qué mi..."

Mirtha Legrand dejó en claro su enojo porque su programa no se emite desde Mar del Plata , desde donde solía transmitir sus clásicos almuerzos. La conductora, de 97 años, participó de la gala por los 30 años del hotel Costa Galana , donde se hospeda durante la temporada, y en su discurso no pudo evitar manifestar su descontento.

"Esta es como mi casa. Estoy llena de amigos acá. Además, durante muchos años hice los almuerzos desde aquí, con muchísimo éxito. No sé por qué mierd* no se hacen ”, lanzó con su estilo inconfundible y desató las risas y aplausos de los presentes.

Mirtha Legrand quiere regresar a Mar del Plata con sus almuerzos.

Si bien la diva no suele disfrutar de la playa, aseguró que aprovecha su estadía para descansar y socializar. "No voy a la playa, pero disfruto mucho. Me divierto y hoy estoy entre ustedes, soy una más entre ustedes. Me siento totalmente marplatense. Nací en Villa Cañás, pero soy marplatense", concluyó con orgullo.