El elenco de teatro de la UNCuyo presentará "Tercero incluido", emblemático texto de Eduardo Pavlovsky

Será este viernes en el teatrino de la Nave UNCuyo, donde se verá un clásico del teatro argentino.

Este viernes 20 de marzo a las 21, la Sala Teatrino de la Nave UNCuyo será escenario de una nueva propuesta teatral del Elenco de Teatro de la casa de estudios, bajo la dirección de Fernando Mancuso. La obra "Tercero incluido" retoma un texto emblemático de la dramaturgia argentina para ponerlo en diálogo con el presente, en una puesta que combina tensión dramática y lectura política.

La pieza narra la historia de un matrimonio atrincherado en una cama, a la espera de un ataque inminente. La presencia de un “Tercero” —figura inquietante que acecha y perturba— instala un clima de amenaza constante que atraviesa toda la obra. A lo largo de un único acto, los protagonistas se enfrentan a la incertidumbre y al desgaste de la espera, en una situación límite que oscila entre lo íntimo y lo social.

image Se trata de una obra surgida en el contexto de Teatro Abierto, el histórico movimiento cultural que emergió en Argentina como respuesta artística a la última dictadura militar. En ese marco, la dramaturgia de Eduardo Pavlovsky se consolidó como una herramienta de resistencia, apelando a metáforas y climas opresivos para abordar problemáticas políticas y sociales. En esta nueva versión, el elenco universitario retoma ese legado y explora sus resonancias contemporáneas, construyendo un discurso que dialoga con la actualidad.

Las entradas tienen un valor general de $7.000, mientras que la comunidad UNCuyo podrá acceder a un precio diferencial de $6.500. El ingreso a la sala estará habilitado 20 minutos antes del inicio de la función y, según se informó, una vez comenzada la obra no se permitirá el acceso del público, por lo que se recomienda puntualidad. L