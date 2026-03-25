El duro momento que golpeó a la China Ansa y Diego Mendoza: "No importa cuánto dure, es durísimo"

La periodista explicó que su matrimonio con el exfutbolista pasa por el peor momento desde que se conocen.

La China Ansa y su marido tuvieron que afrontar un duro momento familiar.

La China Ansa y su esposo, el exfutbolista Diego Mendoza, vienen de pasar uno de los momentos más dramáticos en su vida; si bien todo salió bien, la operación de su hija fue una situación en la que debieron anteponerse como padres.

A través de su cuenta de Instagram, la figura de Telefe fue revelando diferentes momentos que vivieron. En un posteo compartido que hicieron con su marido, contaron cómo India pasó su cirugía de amígdalas y adenoides.

China Ansa La China Ansa y su marido tuvieron que afrontar un duro momento familiar. web “Hay cosas que nadie te explica hasta que te pasan. Operar a un hijo, aunque sea algo simple, no es simple. No importa cuánto dure, para una madre o padre es durísimo igual”, escribió, y rápidamente recibió el apoyo de sus seguidores.

Como padres, ver a su niña entrar al quirófano, dejarla allí y que los médicos especialistas se ocupen de ella, no fue nada sencillo. Por suerte hoy están todos juntos en casa, y muy bien acompañados en familia.

China Ansa La China Ansa y su marido tuvieron que afrontar un duro momento familiar. web El complicado momento que vivió la China Ansa “Cuando la ves en la camilla y sabés que la van a dormir, y después esa puerta se cierra… empieza la angustia”, comentaron. Además, ellos como padres debieron tener una charla con la niña para explicarle qué iba a suceder.

Respecto a esa situación, la China y Diego agregaron cómo fue y la reacción que tuvo la niña luego de despertarse y pasar efectivamente su operación: “Le explicamos qué le iban a hacer y por qué, para que respire y viva mejor”. Hoy, con el susto atrás, la pareja valora aún más la salud de su hija y el acompañamiento recibido. Una experiencia que, aunque difícil, dejó una enseñanza profunda sobre el amor y la fortaleza familiar.