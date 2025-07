El duro momento de Marcela Baños: "Estábamos estancados"

“Yo lo amo a él. No es que dejé de amarlo. Pero hoy por hoy la relación no estaba creciendo, estábamos estancados”, agregó Baños, dejando en claro que no hubo un hecho puntual que motivara la ruptura, sino un desgaste acumulado con el tiempo.

“Hace cuatro días me mudé a mi departamento en Palermo, con mis tres perros”, contó. Dejó la casa que compartía con Visiconde —donde tenía un gran jardín con mucho verde— y se instaló en un espacio más reducido, con un balcón amplio. “No es lo ideal. Uno de mis perros ya se descompuso del estrés. Me mira como diciendo ‘¿Volvemos a casa?’”, relató con crudeza. En ese mismo sentido, admitió que el proceso de adaptación es complejo: “Me cuesta todavía. Estoy organizando todo el departamento, es un quilombo. Pero también eso me mantiene entretenida y no me deja mucho tiempo para estar triste o extrañar”.