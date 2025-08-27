El actor Eusebio Poncela murió a los 79 años en Madrid

El actor participó en “Arrebato”, junto a Cecilia Roth, y actuó en un videoclip de Los Fabulosos Cadillacs. La noticia de su muerte fue confirmada por un medio español.

El actor español Eusebio Poncela falleció a los 79 años, según informó el diario El País. Su nombre quedó ligado al cine y al teatro por una trayectoria de más de tres décadas en las que dejó huella con papeles memorables.

Entre sus trabajos más reconocidos se encuentran su participación en “Arrebato”, junto a Cecilia Roth, y “La ley del deseo”, dirigida por Pedro Almodóvar.

Poncela nació el 15 de septiembre de 1945 en Madrid. Su infancia no resultó sencilla: los constantes cambios de colegio marcaron sus primeros años, aunque más tarde encontró un rumbo claro en el mundo artístico.

Se formó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y desde mediados de la década del ’60 comenzó a hacerse un lugar en el teatro. Con el tiempo, amplió su horizonte y se destacó también como pintor, productor y guionista, lo que lo convirtió en una figura versátil dentro de la cultura española.

murió Eusebio Poncela 1 Eusebio Poncela vivió en Argentina Su vínculo con la Argentina fue especial. En los años ’90 vivió en Buenos Aires, donde compartió la casa de Cecilia Roth y Fito Páez. Durante ese período no solo trabajó en producciones locales, sino que también se animó a participar en un videoclip de Los Fabulosos Cadillacs, lo que lo acercó a un público distinto al del cine y el teatro.

Hace un año le diagnosticaron cáncer y este 27 de agosto de 2025 murió en Madrid, la misma ciudad que lo vio nacer. La noticia causó conmoción en el ambiente artístico, donde lo recuerdan por su talento y su estilo particular para encarar cada personaje. Su legado permanece en aquellas obras que lo tuvieron como protagonista y que marcaron a toda una generación de espectadores.