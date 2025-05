El actor de "El Eternauta" que sobrevivió a un accidente brutal cuando era niño: "Fue muy heavy"

Cómo fue el accidente de Joaquín, actor de El Eternauta

"Fui a un parque de diversiones, al parque de Luján. El juego no tenía ningún tipo de seguridad, yo tenía 5 años. O sea, era un niñito con cero conciencia de lo que puede pasar. Y el juego no tenía ningún tipo de cinturón, ni una barra para que yo me pueda sostener", comenzó a relatar Joaquín.