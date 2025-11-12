Dua Lipa cantó "Tu falta de querer" en Chile y a Mon Laferte ¿no le gustó?

En el primero de sus dos conciertos en Chile, Dua Lipa sorprendió y cantó un clásico: “Tu falta de querer”. Si bien la interpretación fue recibida con una ovación del público, la primera reacción de la cantante y autora del tema Mon Laferte descolocó a todos: ¿no le gustó?
Horas antes del concierto de la artista británica en el Estadio Nacional, de Santiago de Chile, parte de la sorpresa se había arruinado cuando algunos seguidores que esperaban la prueba de sonido escucharon el tema y lo compartieron en redes sociales.
¿El enojo de Mon Laferte por Dua Lipa?
Luego de que se viralizó el video con el spoiler Mon Laferte publicó en X, ex Twitter, un ícono de una carita enojada. Inmediatamente los usuarios le respondieron con críticas. “Le hacen el favor de cantarle una canción suya y la mina se enoja”, “Que te pasó? No quieres que Dua cante tu canción???!” y “No llegó el cheque, por eso se enoja” fueron algunas de las reacciones.
Aun así, Dua interpretó el tema en vivo y fue uno de los momentos más comentados de la noche. Durante el show, la artista presentó el tema con una breve introducción: “Esta noche elegí una canción que amo, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho”.
La segunda reacción de Mon Laferte, esta vez luego de escuchar la interpretación de la cantante británica, fue mucho más amigable. un emoji de una carita emocionada junto al arroba de @dualipa acompañado de un “Te amo” y un corazón. También compartió el video del recital en sus historias de instagram.
Según especularon los fans en los mismos posteos, la cantante chilena se habría enojado de que spoilearon la sorpresa y no porque la artista visitante hiciera su tema. Sin embargo, Mon respondió en un comentario en su último posteo: "por el internet que andaba lento en mi pueblo".
El segundo recital de Dua Lipa en Chile
La artista británica continuará este miércoles 12 de noviembre con su segundo show en el Estadio Nacional, dentro de su exitosa gira Radical Optimism Tour, que recorre América Latina.