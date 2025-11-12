Dua Lipa cantó "Tu falta de querer" en Chile y a Mon Laferte ¿no le gustó?

La autora del tema se expresó en redes sociales y descolocó a los fans: "No le llegó el cheque, por eso se enojó".

Dua Lipa cantó un tema de Mon Laferte ¿no le gustó a la intérprete chilena?

En el primero de sus dos conciertos en Chile, Dua Lipa sorprendió y cantó un clásico: “Tu falta de querer”. Si bien la interpretación fue recibida con una ovación del público, la primera reacción de la cantante y autora del tema Mon Laferte descolocó a todos: ¿no le gustó?

Horas antes del concierto de la artista británica en el Estadio Nacional, de Santiago de Chile, parte de la sorpresa se había arruinado cuando algunos seguidores que esperaban la prueba de sonido escucharon el tema y lo compartieron en redes sociales.

¿El enojo de Mon Laferte por Dua Lipa? Luego de que se viralizó el video con el spoiler Mon Laferte publicó en X, ex Twitter, un ícono de una carita enojada. Inmediatamente los usuarios le respondieron con críticas. “Le hacen el favor de cantarle una canción suya y la mina se enoja”, “Que te pasó? No quieres que Dua cante tu canción???!” y “No llegó el cheque, por eso se enoja” fueron algunas de las reacciones.

La primera reacción de Mon Laferte sobre Dua Lipa y su canción. La primera reacción de Mon Laferte sobre Dua Lipa y su canción. gentileza Aun así, Dua interpretó el tema en vivo y fue uno de los momentos más comentados de la noche. Durante el show, la artista presentó el tema con una breve introducción: “Esta noche elegí una canción que amo, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1988415740014391315?s=20&partner=&hide_thread=false Dua Lipa cantando “TU FALTA DE QUERER” de Mon Laferte esta noche en Chile pic.twitter.com/B2rNtoPWKt — fefe (@fedeebongiorno) November 12, 2025 La artista británica suele rendir tributo a artistas locales en cada país que visita. En sus recientes presentaciones en Buenos Aires sorprendió con versiones de “De música ligera”, de Soda Stereo, y “Tu misterioso alguien”, de Miranda!