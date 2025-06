Desesperada por las amenazas de muerte: la China Suárez recibió un botón antipánico

El estado emocional de la actriz

Guido Zaffora aportó información sobre el estado emocional de la actriz: “Su abogado me dijo que estaba aterrada. Lo que más miedo le dio fue que subieron la foto de su departamento en Palermo a una red social con la dirección. También tiene miedo por sus hijos”.

China Suárez.jpg La China Suárez debió recibir un botón antipánico.

En una intervención anterior en el mismo ciclo, el abogado Agustín Rodríguez explicó que estaban evaluando las acciones legales a tomar: “La hipótesis de si atrás de esto está Wanda, no la podemos de ninguna manera aseverar, ni haría yo una cosa así. Lo que estamos presentando es la denuncia por hostigamiento digital y eventualmente contra cualquier otro delito que después se pudiera corroborar”.

La alusión a Wanda Nara

Ante la consulta del periodista Martín Candalaft sobre si planeaban medidas judiciales que restrinjan las alusiones de Wanda Nara hacia Suárez, el abogado respondió: “Es la idea. La realidad es que no la nombra, pero se infiere que ella está dirigiéndose a Eugenia. Estamos viendo qué tipo de medida pedir. Este tipo de cautelares no son fáciles de obtener y fundamentalmente tienen que ser muy precisas”.

Wanda Nara

Rodríguez insistió en que los mensajes que motivaron la denuncia no provienen exclusivamente de Nara. “El mensaje de la China no es solo para Wanda Nara, pero de cualquier manera, si están dirigidas, eso me lo reservo hasta que presentemos la denuncia. La realidad es que sí está dirigido a todos los que están haciendo este tipo de persecución, que no son muchos, ni son todos los periodistas, ni mucho menos”.

Fabbiani preguntó si creían que Wanda Nara podría estar financiando ataques en redes sociales. Rodríguez lo descartó por falta de pruebas: “No tenemos esa información y no lo puedo aseverar. Lo que entiendo es que en estos discursos de odio, estos discursos de persecución contra la figura de Eugenia, no son solo de parte de Wanda, sino que está también algún sector del periodismo”.