Denuncian a L-Gante por una administración fraudulenta: los detalles y qué le espera

“Siguen sucediendo cosas y no se realizaron denuncias sobre ciertos episodios, y como siempre ocurre, hay temor por parte de las víctimas. Elián está violando las condiciones impuestas por el juzgado y no advierte que el enemigo está más cerca de lo que imagina. No está afuera, sino dentro de su propio círculo, y no somos nosotros como él piensa”, comenzó el abogado, que ya lo había denunciado cuando el cantante estuvo detenido por más de 90 días.