El padre de L-Gante no tuvo piedad y arremetió contra el cantante: "Un pobre pelot..."

El padre de L-Gante , Miguel Ángel Prosi, sorprendió a quienes siguen de cerca el caso Wandagate y la relación con Wanda Nara . Se trata de un polémico audio que se difundió en Desayuno Americano (América), donde se escucha a Prosi lanzar duras críticas hacia su hijo, Elián Valenzuela. Además, el padre del cantante apuntó contra su ex, Claudia Valenzuela.

Sus declaraciones salieron a la luz tras el video promocional del nuevo tema que L-Gante lanzará junto a Wanda. “No es conveniente que salga a hablar. Viste que los otros días dijo en Intrusos que no me escuchen... Sí, la verdad que no escuchan. Es al ped… defender lo indefendible”, criticó Prosi.