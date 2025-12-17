Daniela Celis mostró su nuevo logro y sus fanáticos reaccionaron emocionados: "Después de tres años"

Daniela Celis, conocida por su participación en Gran Hermano y su consolidación como influencer, compartió este miércoles un logro personal que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores: la compra de su primera camioneta, una SUV que simboliza para ella un objetivo cumplido tras varios años de trabajo sostenido.
En un video difundido ante más de dos millones de seguidores, Celis aparece firmando los papeles que la acreditan como propietaria del vehículo, visiblemente conmovida. “Lloro chicos, después de tres años de salir de la casa de Gran Hermano me pude comprar mi primera camioneta”, escribió junto a las imágenes, mientras se la veía sonreír a cámara y levantar el brazo en señal de euforia. Más tarde, sumó una fotografía abrazando el vehículo desde la parte trasera, con la patente cubierta, y acompañó la postal con un mensaje de agradecimiento. “Feliz de poder terminar el año de esta manera. Gracias vida, gracias Dios, gracias universo”, expresó.
El logro fue celebrado por su comunidad digital y marcó un punto de cierre positivo en un año atravesado por desafíos personales y profesionales. La influencer aprovechó el momento para remarcar el valor del esfuerzo y la constancia en la construcción de metas, reforzando el vínculo con quienes la acompañan desde su etapa televisiva hasta su presente en las plataformas digitales.
A comienzos del mes, Celis también había generado repercusión durante una emisión del programa Patria y familia, de Luzu TV, al compartir una lista de objetivos personales que espera concretar antes de 2026. En vivo, con su celular en la mano, enumeró algunas de sus metas: aprender un idioma, leer un libro, practicar un deporte, reorganizar aspectos de su vida cotidiana, devolverle una cuenta de películas a su hermana, crear su propio perfil en una plataforma y saldar todas sus deudas antes del inicio del próximo ciclo. “Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”, leyó en voz alta.
La conversación tomó un giro inesperado cuando, ante la consulta sobre sus hábitos de lectura, Celis admitió sin rodeos: “¡Nunca en mi vida leí un libro!”. La confesión generó un inmediato debate tanto en el estudio como en las redes sociales, donde se discutió el rol de los influencers en la cultura popular y su vínculo con la lectura. En tono distendido, Fefe Bongiorno le preguntó si conocía los libros de Martín Dardik, integrante del canal, mientras que Fede Popgold sumó humor al sugerir que El Eternauta había sido escrito por él, comentario que Celis recibió entre risas y una respuesta irónica sobre la dificultad de escribir un libro.