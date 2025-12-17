Daniela Celis mostró su nuevo logro y sus fanáticos reaccionaron emocionados: "Después de tres años"

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde expuso el momento que tanto había esperado.

Daniela Celis, conocida por su participación en Gran Hermano y su consolidación como influencer, compartió este miércoles un logro personal que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores: la compra de su primera camioneta, una SUV que simboliza para ella un objetivo cumplido tras varios años de trabajo sostenido.

Daniela Celis Daniela Celis El video de Daniela Celis En un video difundido ante más de dos millones de seguidores, Celis aparece firmando los papeles que la acreditan como propietaria del vehículo, visiblemente conmovida. “Lloro chicos, después de tres años de salir de la casa de Gran Hermano me pude comprar mi primera camioneta”, escribió junto a las imágenes, mientras se la veía sonreír a cámara y levantar el brazo en señal de euforia. Más tarde, sumó una fotografía abrazando el vehículo desde la parte trasera, con la patente cubierta, y acompañó la postal con un mensaje de agradecimiento. “Feliz de poder terminar el año de esta manera. Gracias vida, gracias Dios, gracias universo”, expresó.

Thiago Medina y Daniela Celis El logro fue celebrado por su comunidad digital y marcó un punto de cierre positivo en un año atravesado por desafíos personales y profesionales. La influencer aprovechó el momento para remarcar el valor del esfuerzo y la constancia en la construcción de metas, reforzando el vínculo con quienes la acompañan desde su etapa televisiva hasta su presente en las plataformas digitales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ñ ✨ (@danielacelis01) Su repercusión en Luzu A comienzos del mes, Celis también había generado repercusión durante una emisión del programa Patria y familia, de Luzu TV, al compartir una lista de objetivos personales que espera concretar antes de 2026. En vivo, con su celular en la mano, enumeró algunas de sus metas: aprender un idioma, leer un libro, practicar un deporte, reorganizar aspectos de su vida cotidiana, devolverle una cuenta de películas a su hermana, crear su propio perfil en una plataforma y saldar todas sus deudas antes del inicio del próximo ciclo. “Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”, leyó en voz alta.