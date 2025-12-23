23 de diciembre de 2025 - 09:14

Cuánto sale un desayuno en "Dulce y Salado", el local de Maru Botana

El local de la reconocida pastelera ofrece una amplia carta de posibilidades para todos los gustos y bolsillos.

El local de Maru Botana ofrece buenos precios para todos los gustos.

Los locales de Maru Botana se consolidaron como un punto de encuentro ideal para quienes buscan merienda, desayunos completos y platos caseros con la impronta de la reconocida pastelera. Con una fuerte apuesta por la calidad y un estilo propio que refleja lo artesanal, su propuesta gastronómica sigue sumando seguidores en distintos rincones de Buenos Aires.

En sus locales “Dulce y Salado”, una opción muy elegida es la merienda para dos, que parte desde los $12.500 e incluye una tostada de pan integral con puré de palta y huevo poché, combinación que ya se volvió un clásico saludable dentro de su menú. Además, es posible sumar bebidas de cafetería, como un café expreso a $3.500, aunque los valores pueden variar según las preferencias de cada cliente y el local al que se asista.

Los precios del local de Maru Botana

La experiencia se extiende más allá del horario matinal. Los almuerzos en los locales de Maru Botana mantienen el mismo espíritu casero, con recetas que mezclan tradición y frescura. Un menú completo que incluye bebida y plato principal ronda los $25.000 por persona, lo que implica que una salida en pareja puede alcanzar los $45.000 en promedio.

Maru Botana
Entre las opciones más buscadas figuran las tartas y strudels a $16.000 la porción, los sándwiches tradicionales como el de jamón y queso a $11.400 y versiones más elaboradas como el sándwich de salmón ahumado, que llega a $22.000.

Las personas que eligen alternativas más livianas también encuentran platos como la ensalada César con pollo a $18.500 o la de salmón ahumado a $24.600, considerada la opción más premium dentro de esa categoría.

Para cerrar la visita, la carta ofrece una línea dulce que es marca registrada de la pastelera, con cookies artesanales, barritas y una sección pensada especialmente para el público vegano, que crece cada vez más y exige propuestas acordes a su elección de consumo.

