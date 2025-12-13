Cuál es el problema de salud que obligó al ganador de La Voz Argentina a vender su auto

Nicolás Behringer contó que venderá el auto que obtuvo en el reality musical de Telefe para hacerse dos cirugías.

El ganador de La Voz Argentina tiene que operarse para mejorar su salud.

Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina, sorprendió a sus seguidores cuando contó que tiene un problema crónico por el que deberá someterse a dos operaciones. A través de su cuenta de Instagram, el cantante explicó que para pagar las intervenciones decidió vender el auto que le dieron como premio en el certamen.

En el video que compartió en sus redes, el joven habló de su salud y reveló cómo lo afectan en su trabajo. “Cuando yo quise dedicarme a estudiar canto, me dijeron que básicamente lo que yo quería hacer era como que alguien que tuviera la mitad de su cuerpo paralizado quisiera dedicarse a hacer carrera. No me detuve y fui igual por eso. Aprendí por mi cuenta”, aseguró.

Nicolás Behringer contó cuál es su problema de salud Según explicó, se hizo estudios para ver cómo mejorar lo que le pasaba y los especialistas le recomendaron hacerse dos intervenciones: "Busqué una manera de ver cómo se podía corregir eso, y básicamente me tengo que hacer una septoplastia y una amigdalectomía".

“¿Qué son estas dos operaciones? La primera sirve para corregir el tabique interno, que lo tengo desviado. Me está punzando una parte que hace que todo esto lo tenga inflamado de manera crónica y no pueda respirar de este lado, y cada vez que me resfrío, toda la mucosa que tiene que drenar, a mí se me va al oído entonces me agarra otitis de manera crónica“, detalló.

Nicolás Behringer El ganador de La Voz Argentina tiene que operarse para mejorar su salud. web Al hablar de cómo le afectaba este problema, Behringer señaló: “Vivo como con una sensación de fiebre, de gripe, de malestar. Tengo de manera crónica también mareos, vértigo, tinnitus, que es un pitido en el oído que te agarra a cada rato”.