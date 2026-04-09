9 de abril de 2026 - 21:15

Con 8 capítulos, de qué trata el thriller español con Mario Cosas que es todos están viendo en Netflix

La historia se centra en un homicidio accidental con no uno sino varios giros inesperados y mucho misterio.

Mario Casas protagoniza un thriller de 8 capítulos en Netflix.

Mario Casas protagoniza un thriller de 8 capítulos en Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

El nuevo thriller de Netflix que destronó a Peaky Blinders 

Intenso e incómodo: el thriller coreano que destronó a Peaky Blinders y es lo más visto en Netflix
La nueva miniserie disponible en Disney+

Sorpresa en Disney+ con 7 episodios: un adictivo thriller sobre una desaparición

“El inocente”,es la miniserie española basada en la novela homónima de Harlan Coben, uno de los referentes del suspenso a nivel internacional, la serie construye un relato cargado de misterio, secretos y cambios de perspectiva.

"El inocente",es la miniserie española basada en la novela homónima de Harlan Coben
“El inocente”,es la miniserie española basada en la novela homónima de Harlan Coben

“El inocente”,es la miniserie española basada en la novela homónima de Harlan Coben

La adaptación logra trasladar a la pantalla el estilo del autor, marcado por revelaciones inesperadas y tramas que se reconfiguran capítulo a capítulo.

De qué trata el thriller de Netflix

La historia sigue a Mateo Vidal, un hombre cuya vida cambia para siempre tras verse involucrado en una pelea que termina en una muerte accidental. Luego de cumplir una condena, intenta reconstruir su presente, pero cuando todo parece encaminarse, una llamada lo arrastra nuevamente a una espiral de intriga que pone en duda todo lo que creía saber.

A partir de ese punto, la narración se despliega a través de múltiples líneas temporales y personajes que esconden más de lo que muestran. Mentiras, identidades cruzadas y secretos del pasado convierten a la serie en un rompecabezas que mantiene la tensión hasta el final.

Embed - El inocente | Tráiler oficial | Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla".

El elenco, encabezado por Casas y acompañado por figuras como José Coronado, Alexandra Jiménez y Aura Garrido, potencia ese clima constante de incertidumbre. Cada personaje suma una nueva capa a una historia que se vuelve cada vez más compleja.

En un contexto donde abundan las series largas, “El inocente” es una de esas ficciones que, incluso a cinco años de su estreno, tuvo una segunda oportunidad Netflix.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Floppy Tesouro rompió en llanto al hablar de su separación y de su hija Moorea

Floppy Tesouro fue internada nuevamente y confesó su delicado estado de salud: "Mucha angustia"

Por Redacción Espectáculos
Roberto y Felipe Pettinato, juntos por primera vez tras la dura pelea

Roberto Pettinato defendió a su hijo en medio el juicio por el que podría recibir 15 años de prisión

Por Redacción Espectáculos
Silvina Luna tendrá una serie sobre las diferentes etapas de su vida.

Lanzaron el tráiler del documental sobre Silvina Luna: material inédito y unas palabras que emocionan

Por Redacción Espectáculos
La familia de Gerardo Rozín cuestionó la elección de conductores de La Peña de Morfi

Interna en La Peña de Morfi: la familia de Gerardo Rozín denuncia falta de participación tras su muerte

Por Redacción Espectáculos