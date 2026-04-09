Interna en La Peña de Morfi: la familia de Gerardo Rozín denuncia falta de participación tras su muerte

La nueva etapa de La Peña de Morfi comienza atravesada por cuestionamientos y polémicas que exceden la programación.

La familia de Gerardo Rozín cuestionó la elección de conductores de "La Peña de Morfi"

El regreso de La Peña de Morfi a la pantalla de Telefe volvió a poner el foco en una tensión que, según trascendió, lleva años: la relación distante entre la producción del ciclo y la familia de Gerardo Rozín, quien fue creador del formato y falleció en marzo de 2022. La situación salió a la luz a partir de declaraciones del periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live.

Allí aseguró haber mantenido contacto con personas del entorno familiar del conductor, quienes le manifestaron que, desde su muerte, no fueron consultados en decisiones vinculadas al ciclo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mitre Live (@mitrelive) El relato de la familia de Gerardo Rozín Según relató, la familia no tuvo injerencia en la elección de conductores ni en aspectos artísticos o económicos del programa. Esta información tomó relevancia en el contexto de la reciente confirmación de Carina Zampini y Diego Leuco al frente del ciclo.

Embed - ¿"LA PEÑA DE MORFI" SIN LIZY NI LEUCO? Incertidumbre en el ciclo de Telefé Decisiones sin el legado original De acuerdo a lo expuesto, Rozín tenía en mente otros nombres para la conducción del programa antes de su fallecimiento. Entre ellos, Migue Granados, quien finalmente no aceptó la propuesta. Posteriormente, la producción convocó a Jey Mammon, una decisión que, según esta versión, no coincidía con las preferencias del creador.

¿Será el chef Petersen? Carina Zampini, a pocos días de tener el gran amor de su vida Carina Zampini será la conductora de "La Peña de Morfi" Etchegoyen sostuvo que, si bien la familia evita realizar críticas públicas, considera que el desarrollo del programa en los últimos años no respetó el espíritu original ni contó con su participación.