Interna en La Peña de Morfi: la familia de Gerardo Rozín denuncia falta de participación tras su muerte

El regreso de La Peña de Morfi a la pantalla de Telefe volvió a poner el foco en una tensión que, según trascendió, lleva años: la relación distante entre la producción del ciclo y la familia de Gerardo Rozín, quien fue creador del formato y falleció en marzo de 2022. La situación salió a la luz a partir de declaraciones del periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live.
Según relató, la familia no tuvo injerencia en la elección de conductores ni en aspectos artísticos o económicos del programa. Esta información tomó relevancia en el contexto de la reciente confirmación de Carina Zampini y Diego Leuco al frente del ciclo.
Embed - ¿"LA PEÑA DE MORFI" SIN LIZY NI LEUCO? Incertidumbre en el ciclo de Telefé
Decisiones sin el legado original
De acuerdo a lo expuesto, Rozín tenía en mente otros nombres para la conducción del programa antes de su fallecimiento. Entre ellos, Migue Granados, quien finalmente no aceptó la propuesta. Posteriormente, la producción convocó a Jey Mammon, una decisión que, según esta versión, no coincidía con las preferencias del creador.
Etchegoyen sostuvo que, si bien la familia evita realizar críticas públicas, considera que el desarrollo del programa en los últimos años no respetó el espíritu original ni contó con su participación.
Un regreso marcado por tensiones
El retorno del ciclo se da en un contexto donde el legado de Rozín vuelve a estar en discusión. Más allá de los cambios en la conducción, el planteo central gira en torno a la ausencia de la familia en decisiones clave de un formato que, durante años, estuvo fuertemente ligado a la impronta personal de su creador.
La nueva etapa de La Peña de Morfi comienza así atravesada por cuestionamientos que exceden la pantalla y que ponen en debate cómo se sostiene (o se transforma— la identidad de un programa tras la pérdida de su figura central.