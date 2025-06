Cómo es "F1": Brad Pitt vuelve al cine con una película de pura adrenalina

No es para menos. Detrás de este proyecto está Joseph Kosinski, el director que reavivó la épica de la aviación con "Top Gun: Maverick" y que ahora apuesta por llevar el rugido de los motores de la Fórmula 1 a las salas de cine. Kosinski no solo dirige, sino que también firma el guion de esta producción, que viene gestándose desde hace años y que, tras su premiere en Nueva York, logró un sólido 81% en Rotten Tomatoes, cifra que sigue en ascenso.

El eje narrativo de "F1" gira en torno a Sonny Hayes, interpretado por un Brad Pitt que encarna el rol con la seguridad de quien ya no tiene que demostrar nada. Sonny es una leyenda retirada que acepta el desafío de volver a las pistas para entrenar a Joshua “Noah” Pearce, un joven piloto lleno de talento y arrogancia al que da vida Damson Idris. Entre ambos se despliega una relación mentor-discípulo que esquiva algunos clichés gracias a la química entre los actores y a un guion que, si bien no reinventa el género, sabe sostenerse en el carisma de su elenco.

Kerry Condon y Javier Bardem completan el reparto con interpretaciones que aportan peso emocional y energía dramática a la trama. Bardem, en particular, se luce como el excéntrico dueño del ficticio equipo Apex Grand Prix, mientras que Condon aporta sensibilidad sin caer en estereotipos. Aunque varios críticos señalan que la historia puede ser predecible, coinciden en que la experiencia visual y la intensidad de las carreras elevan la película por encima de sus debilidades narrativas. En definitiva: un espectáculo para ver en el cine.

Según especvialistas, el mayor logro de Kosinski está en la forma en que filma la velocidad: cada curva, cada adelantamiento, cada choque tiene un realismo crudo que remite a las mejores escenas de acción. La dirección de fotografía y el diseño de sonido convierten a "F1" en una experiencia sensorial más que en una simple película de autos.

A pesar de que es poco probable que alcance el estatus icónico de "Top Gun: Maverick" (que se convirtió en el símbolo del regreso a las salas durante la pandemia), "F1" se consolida como una de las propuestas más emocionantes de la temporada.

Brad Pitt y Colapinto

Franco Colapinto vivió también la experiencia de "F1" en la antesala del Gran Premio de Austria. Invitado junto a otros colegas a la avant premiere en Nueva York, no solo presenció el evento en el icónico Times Square, sino que además tuvo un encuentro cercano con su protagonista.

Colapinto, que asistió vestido de traje sin corbata y con una remera, mantuvo su estilo descontracturado y no ocultó su sorpresa por la magnitud de la cita: “Nunca vi tantas televisiones juntas en mi vida”. En el evento, posó juntó al actor estadounidense y su compañero de equipo Pierre Gasly, en el corazón de Manhattan.

image.png

Uno de los momentos más comentados de la noche fue, precisamente, el cruce entre Colapinto y Pitt. Las cámaras captaron el instante en que el bonaerense se acerca con naturalidad al actor —que en ese momento conversaba con Gasly— para saludarlo. El breve intercambio, que incluyó sonrisas y un apretón de manos, se volvió viral en redes sociales.

En una entrevista difundida por uno de sus principales sponsors, Colapinto se animó a bromear sobre ese fugaz pero inolvidable encuentro: “Brad estuvo medio flojo, como en la película. No, mentira, crack, crack. Lo conocí. Estaba afeitado, y dije ‘este no es’. Estaba pelado, sin barba y me dije ‘¿qué pasó Brad?’. Los años nos pegan a todos. Seguro a las chicas no les importa. ¿Qué tiene? ¿60 años? Ya está grande. No importa, ¿no? La verdad, un crack, muy buena persona. Además, cómo nos recibió... Y, después conocer a Brad, cuando estuve viendo sus películas desde los 10 años... Es una locura, un sueño".