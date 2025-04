"Claroscuro". Los miedos y el renacer interior conjugados en una obra que mezcla danza, canto y teatro

Con este equipo talentoso e interdisciplinario de artistas, y con la rueda cyr como elemento escénico principal, la obra tiene de protagonista a Lana.

“Desde niña, Lana, ha vivido con dos voces internas que nunca dejan de susurrarle su caos y limitaciones. Estas voces no solo reflejan sus sombras, sino que la empujan a enfrentarse a todo lo que ha evitado hasta ahora. Lana deberá encontrar la fuerza para embarcarse en un viaje profundo de reconciliación consigo misma, donde sus desafíos internos serán las notas que guíen su transformación”, describe la sinopsis.

“Claroscuro” es una puesta performática que busca generar una poética genuina a partir de la rueda cyr, que en este caso, viene a representar el mundo emocional del personaje principal de la historia, transmitiendo las contradicciones existenciales de la vida misma. A esto se le suma la presencia de las músicas como personajes oníricos, que terminan de darle forma a una propuesta multidisciplinaria en donde el teatro, la danza y la música interpretada en vivo (con canciones de Budini) se mixturan para narrar una experiencia escénica única para el público.

“Llevo casi 8 años de investigación de este elemento (rueda cyr), en el cual he incorporado, durante este tiempo, todas aquellas técnicas estudiadas del teatro y la danza; donde el objeto deja de ser un mero objeto, para convertirse en algo vivo, donde no sólo es la buena manipulación de la técnica, si no el lograr darle vida, una identidad capaz de contarte una historia, esto es el Circo Teatro. Cada movimiento es justificado y sentido, y en este caso, nos adentraremos a mundos incómodos del ser humano, con la finalidad de movilizar al público, con aquellas emociones tal vez un tanto estancadas”, cuenta Masignani.

Sobre Carla Gisella Masignani (Lolot Lanet)

Nació en Buenos Aires pero reside desde hace años en Mendoza. Tiene formación en teatro, canto, danza, tango y artes circenses, destacándose en esta última disciplina a nivel nacional, por su sensibilidad, destreza y talento con el elemento acrobático conocido como Rueda Cyr. Fue participante y finalista del reality Got Talent 2023 y su experiencia laboral artística da cuenta de innumerables presentaciones en eventos privados y estatales, tanto en Mendoza como en Buenos Aires. Se destaca: Noche de los Museos 2022 (Legislatura Porteña). Vendimia (Mendoza) y eventos oficiales 2023. Tecnópolis temporada invernal 2023, Buenos Aires. Vendimia La Paz, Lujan de Cuyo y Ciudad de Mendoza 2024; entre otros trabajos.

Sobre Érica Gómez (directora de la obra)

Érica Gómez es actriz, dramaturga y directora mendocina. Profesora de Teatro. Fundadora y directora de la Cía. Telares Teatro. Entre las obras más recientes que

escribió y dirigió se encuentran: “La Martina…, sobre las vidas de Martina Chapanay”, “Clasiclown” y “La Niña Gallo”. También participa como actriz en “Papanatas” y “Solo llame para decirte que te amo”. Y actualmente con Telares Teatro asume la dirección de la versión local de la exitosa obra de María Marull, “La Pilarcita”, obra premiada en la Fiesta Provincial del Teatro de Mendoza 2024.

Sobre las músicas

Melisa Budini nació en Paraná. Escribe poesía desde su infancia, y canta desde que tiene memoria. En su adolescencia comenzó a estudiar música. Más adelante

nacieron sus primeras canciones. Integró en 2008 el noneto Carlos Aguirre Grupo como vocalista, con quien graba el disco Violeta. Llegó a Mendoza en el 2009 para formarse en la UnCuyo. Ese mismo año junto a Sebastián Narváez (guitarrista, cantor y compositor mendocino) iniciaron el dúo Tardeagua, donde interpretan exclusivamente sus composiciones. Ha escrito muchas canciones, algunas incluso compartidas con Sebastián Narváez, Marino Frezetti, Paula Neder, Julieta Laparra, Eugenia Moreno, Silvia Salomone, etc.Con Tardeagua grabaron tres álbumes de canciones propias: el primero Intención (2015), el segundo Venera (2018) y el tercero Musicamadre (2023). Con esas músicas han realizado giras por Argentina, Chile y Catalunya. Melisa concluyó en 2020 su Licenciatura en Música Popular (Orientación Canto) y además es Facilitadora en Constelaciones Familiares desde comienzos de 2021. En diciembre de 2021, a través del sello Shagrada Medra, lanzó Quitapenada, un EP audiovisual propio, que interpreta junto a un ensamble entrerriano de voces y percusión llamado La Suculenta. Este álbum digital contiene cinco obras de su autoría. Vive actualmente en Mendoza, donde trabaja como cantante, compositora, gestora, arregladora, percusionista, docente particular, consteladora familiar y facilitadora de círculos de canto. Canta en Tardeagua, como solista, y también en otros espacios, como las milongas mendocinas (tango), entre otros. Su foco hoy está en componer, en lanzar el ya casi terminado tercer material de Tardeagua y en seguir creciendo musicalmente con cada experiencia. Además, desde 2018 integra la colectiva artística entrerriana Compositoras, siendo este un espacio vital donde se trabaja cooperativamente por la visibilización de la mujer en la composición musical y por la difusión de la creación femenina.

Eugenia Moreno es música, intérprete y docente de música. Posee el título de Licenciatura en Instrumento, Especialidad Flauta Traversa, del Departamento de Música (2001) y estudios superiores cursados en la Carrera de Posgrado en “Maestría en Interpretación de Música Académica Latinoamericana del siglo XX”. Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional de Cuyo, desde el 2003 al 2005. Es Flautista integrante de la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza desde marzo del 2022 y continúa en la actualidad por concurso ganado. Es música integrante de la obra performática “Río de Mujeres” - Quatro Estaciones Danza (Música/Danza/Teatro/Acrobacia Aérea/Body Art). Música integrante de la agrupación “Ojo de Agua”, música sudamericana de propia autoría y otros autores, cuyos discos pertenecen al catálogo del sello discográfico Shagrada Medra: "Ojo de Agua" (2012) y "Espirales" (2018). También conforma la producción del colectivo artístico "Año Nuevo del Sur".

FICHA DE LA OBRA:

Espectáculo: Claroscuro. Creación colectiva performática: circo teatro, danza, música en vivo.

Nueva función: Viernes 11 de Abril.

Hora: 21.30h.

Lugar: Teatro Mendoza.Ciudad

Valor de las entradas: $7.000. Por EntradaWeb. También se pueden adquirir el día de la función en las boletería

Ficha técnica y artística:

Actúan: Carla Gisella Masignani (Lolot Lanet), Melisa Budini y María Eugenia Moreno.

Música: Melisa Budini y Eugenia Moreno

Dirección y puesta en escena: Érica Vanesa Gómez Lobos.

Dramaturgia: Carla Gisella Masignani.

Asistencia en dramaturgia: Érica Gómez

Fotografía: Navarro&Furfari

Vestuario: Sofía López

Técnica en iluminación: Camila Núñez.

Producción: Carla Gisella Masignani