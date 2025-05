Chiara pidió irse de Gran Hermano a un día de su regreso: "Se recontra cagaron en mi"

El ingreso de ocho exparticipantes a la casa de Gran Hermano tenía como finalidad entretener a la audiencia, pero algo no salió como se esperaba. Chiara Mancuso , una de las elegidas para el reingreso, se mostró furiosa e hizo un escándalo a pocas horas de su regreso.

El motivo, se cree, es que la suerte no estuvo con ella. Por sorteo, a los todavía concursantes del reality les tocó diferentes posiciones para elegir con quién pretendían pasar estos días en la casa y eso le jugó en contra a la modelo, que fue eliminada hace menos de un mes.

Mancuso , como a lo largo de toda su estadía, esperaba ser la compañera de Ulises , pero se adelantó Selva, que dando una sorpresa optó por su ayuda. Esta situación generó mucha bronca en la también bailarina. Aunque, durante los primeros minutos en su vuelta al reality no lo demostrara, con el correr de las horas todo cambió.

A pesar de que no se supo cuál fue el disparador que la motivó a ir al confesionario a hablar, se filtró un corte de video con una cámara del pasillo anterior a ese espacio en el que se escuchó absolutamente todo lo que Chiara le reprochó al dueño de casa.

Qué pasa si Chiara abandona la casa de Gran Hermano

Muy nerviosa, Chiara no dejó dudas de lo que quiere este jueves. “Me quiero ir sin perjudicar a Selva. A Selva no la enchastren”, expuso. La referencia tiene que ver con que si un participante de los que entró se va del certamen, el compañero por el que está haciendo campaña también debe abandonar. Al menos eso se expuso en la gala de este miércoles.