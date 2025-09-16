16 de septiembre de 2025 - 23:43

Catherine Fulop se cayó en pleno show de Erreway: "Por suerte estoy viva"

La actriz se tropezó en el escenario, se recuperó rápidamente y se tomó el episodio con humor. El video del tremendo susto que se llevó.

Catherine Fulop sufrió un accidente en pleno show.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Catherine Fulop sufrió una fuerte caída este martes. El episodio ocurrió durante una función del show de Erreway en el Movistar Arena. La conductora y actriz tropezó durante la presentación y cayó del escenario ante la mirada de los fans. "Por suerte estoy viva", aseguró Fulop con humor, desde el piso.

Todo ocurrió durante una parte del show en la que Fulop simulaba no ver a Camila Bordonaba, quien interpreta a su hija. "¿Dónde estás hijita?" se le escucha decir a Fulop, a lo que su coequiper, desde atrás respondía "estoy acá".

"Te escucho, pero no te..." fue el comienzo de la línea siguiente que Fulop intentó decir, previo a caerse. Un usuario captó el momento en el que la actriz da un paso adelante y cae desde el escenario.

Acto seguido, Bordonaba gritó sorprendida: "¡La put... madre!". La escena fue acompañada por el ruido de los espectadores, que estaban asustados por la salud de la actriz.

