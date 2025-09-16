Una argentina deslumbró en America's Got Talent: así fue su actuación y puede ganar un millón de dólares

El dúo Sirca Marea, formado por la argentina Micaela Leitner y el chileno Matías Cienfuegos , deslumbró al jurado y al público de America’s Got Talent con una increíble performance aérea que los ha posicionado como serios candidatos a ganar el concurso y el premio del millón de dólares.

La pareja, que se conoció en Barcelona en 2017 y se casó en 2018 en Chile, es experta en una disciplina conocida como “Cuadro Aéreo” o “Cuadro Fijo”. El acto que los llevó a la fama se basa en un aparato fijo donde Matías se sujeta, colgado boca abajo, para funcionar como una "catapulta humana". Por otro lado, desde un rol mas arriegado, Micaela se lanza al vacío desde una altura de 8 metros. Matías la atrapa de un tobillo, la impulsa en el aire y la sujeta de las manos.

Los inicios de la pareja no fueron sencillos. Según relató Micaela, en sus primeros años juntos en Bruselas tuvieron que realizar acrobacias en los semáforos para costearse la vida y el entrenamiento, una etapa que la acróbata describió como “muy dura”.

El gran salto a la fama llegó gracias a un golpe de suerte. Una agente de casting del programa, que buscaba talentos alrededor del mundo, los vio actuar en un festival en París. Sin conocerlos, publicó una foto de ellos en redes sociales y preguntó si alguien los conocía. Amigos de la pareja los contactaron y así recibieron la invitación para audicionar en el popular show televisivo.

En su primera audición, en marzo de este año, Sirca Marea causó un gran impacto. El público y los cuatro jueces se pusieron de pie y aplaudieron efusivamente. “Eso fue la perfección. Fue sexy”, dijo la actriz colombiana Sofía Vergara, mientras que Simon Cowell afirmó que era “ posiblemente el acto de acrobacia aérea más complicado que hemos visto”.

La actuación fue tan contundente que el dúo pasó directamente a los cuartos de final y, más tarde, a las semifinales, donde también se ganaron la ovación de un jurado que, esta vez, se mostró visiblemente conmovido.

Votación por Micaela y Matías

La pareja tiene grandes posibilidades de llegar a la recta final del concurso y llevarse el premio del millón de dólares, dinero con el cual les gustaría "comprar una casa" según comentaron al medio La Nación.

Matías y su compañera, originaria de Paraná, hicieron un pedido a la comunidad argentina y chilena para difundir su historia y sumar más apoyo. “A la gente que esté en la Argentina o en Chile, si tienen familia o amigos en los Estados Unidos, pídanles que voten por nosotros, que estamos dando la cara afuera para representar a nuestros países”, pidió Matías. Por su parte, la artista añadió: “Apoyen, por favor, que somos los únicos latinos que estamos quedando en el programa”.

Para votar por la pareja, solo es posible para residentes en los Estados Unidos o Puerto Rico a través de la página web oficial del programa.

Semifinal: El período de votación se extiende entre el martes 16 y el miércoles 17 de septiembre.

Final: La votación de la gran final será entre el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre.

Página web de la cadena NBC: nbc.com/agtvote.