Carlos Aguirre, referente indiscutido del folclore, se presenta en Mendoza con dos conciertos

La obra de Carlos Aguirre se apropia de distintos universos sonoros, desde el folclore al jazz. Genial pianista, llega este fin de semana a Mendoza.

El próximo viernes 5 y sábado 6 de diciembre, Mendoza recibirá nuevamente a una de las figuras más singulares y sensibles del folclore argentino: el pianista, cantautor y compositor entrerriano Carlos "El Negro" Aguirre, referente indiscutido de la música de raíz contemporánea.

Su regreso se dará en Sala Living, un espacio de aforo reducido que promete una experiencia cercana, cálida y profundamente musical.

Un referente indiscutido del folclore A lo largo de su trayectoria, Aguirre ha construido un lenguaje propio que tiende puentes entre la tradición folclórica y la exploración moderna. No es casual que su agrupación, el Carlos Aguirre Grupo, haya sido distinguida con el Diploma al Mérito en los Premios Konex en 2005 y 2015, dentro de la categoría “Conjunto de folclore”.

Su obra se nutre del universo guaraní-litoraleño, la canción popular, el piano académico y la improvisación, en una síntesis que él mismo define como “la lectura de un lugar, pero también la traducción de un mundo interior”.

image En estas dos presentaciones, Aguirre ofrecerá un repertorio que combina zambas, milongas, arreglos para piano solista y composiciones propias que ya forman parte del cancionero moderno, como la reconocida “Milonga Gris”, convertida hoy en un estándar del jazz-folclore argentino.

Las entradas ya están disponibles y cuentan con opciones generales y descuentos especiales. La entrada individual general tiene un valor de $35.000, mientras que jubilados/as y estudiantes podrán acceder a un precio de $30.000. Además, se encuentra activa una promo para dos personas: General x 2 a $60.000 (código PROMO1) y Jubilados/as y Estudiantes x 2 a $50.000 (código PROMO2). Todo en Entradaweb.com.ar. Para obtener el descuento, basta con seleccionar las entradas e ingresar el código correspondiente durante la compra. En el caso de jubilados/as y estudiantes, será necesario presentar la documentación al ingresar al establecimiento.